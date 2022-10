Serious Sam Collection disponible sous deux versions physiques sur Switch

Special Reserve Games nous propose désormais une édition physique pour la compilation Switch de Serious Sam Collection. Deux versions sont donc disponibles. Une standard à 39,99 $ et l’autre plus collector, une édition " Reserve " limitée à 3 000 exemplaires coûtant 54,99 $. Ces deux versions bénéficient d’une pochette réversible et d’un livret d'instructions de 24 pages en bonus. La version Reserve se démarque par un emballage de jeu numéroté séquentiellement, d'une carte d'illustration exclusive, le tout emballé dans un enrobage Special Reserve.

Rappelons que la compilation Serious Sam Collection comprend les titres suivants : Serious Sam HD : The First Encounter, Serious Sam HD : The Second Encounter et Serious Sam 3 : BFE. Cette compilation est sortie sur l’eShop initialement en novembre 2020 et vous pouvez retrouver notre test ici