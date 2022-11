Test de Yum Yum Cookstar : devenez la nouvelle star de la cuisine !

Un bon coup de fouet !

Des recettes, encore des recettes !

Une fois les appareils maîtrisés, vous avez accès à des recettes complètes. Celles-ci proposent donc d'enchaîner les mini-jeux en fonction de ce que vous allez utiliser. Vous disposez de plusieurs niveaux de difficulté, allant de sans prise de tête et sans minuteur, avec un timer tranquille ou plus tendu. En fonction de cela, votre succès sera plus ou moins éclatant. Vous pouvez obtenir un certain nombre de points par mini-jeu, et un total final qui vous donnera votre note et celle des juges qui vous scrutent. Si vous ratez quelque chose, un petit carré en haut de l’écran vous montre l’un des juges mécontent. Si vous faites un excellent score, alors le juge vous sourira ou montrera son engouement.

Le scénario ? Devenir la nouvelle star de la cuisine. Et c’est tout ? Oui. Pour cela, vous faites connaissance avec les quatre juges de cette compétition. Chacun a ses spécificités et ses préférences. A partir de là, vous allez explorer les outils à votre disposition et réussir les meilleures recettes.Yum Yum Cookstar possède toutes les caractéristiques des jeux mobiles : un gameplay répétitif, un enchaînement de mini-jeux, le tout pour obtenir la meilleure note possible et le meilleur score. L’idée est donc la suivante : tester un appareil de cuisine (et son gameplay spécifique), ce qui permet de les débloquer, puis ensuite de les utiliser pour réaliser des recettes aussi parfaites que les gaufres licornes et autres cookies à paillettes. Car oui, Yum Yum Cookstar possède une certaine esthétique un peu girly du plus bel effet.Revenons donc sur le déroulement des opérations et surtout sur les appareils à votre disposition. Nous l’avons déjà évoqué : chaque couteau, four, grille-pain, ou encore mixeur possède son propre gameplay. Là où le titre se démarque, c’est dans la possibilité de jouer aussi bien au joystick qu’au tactile. Ainsi, pour le couteau, il faudra faire glisser votre doigt vers le bas rapidement pour débiter carotte, oignons et autres tomates. Faire des ronds sur l’écran selon un certain timing pour mélanger votre préparation. Appuyer au bon moment sur l’écran pour timer votre cuisson. Et ainsi de suite. Ce type de gameplay est efficace, bien que rapidement redondant. De plus, même si une grande partie du jeu est tactile, certains mini-jeux devront tout de même se jouer au joystick, rendant le gameplay parfois hybride.