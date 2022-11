Test de Robotry! : un pied après l’autre

Sur une jambe ou sur deux

A cloche pied

C’est probablement cet aspect qui rapproche Robotry! du puzzle game : trouver le moyen, avec vos faibles possibilités de déplacements, d’atteindre ce personnage. Tout comme il faudra trouver un moyen d’atteindre la fin du niveau, d’appuyer sur les boutons au bon moment ou dans le bon ordre. Robotry! demande énormément de dextérité pour profiter véritablement de son expérience. La jouabilité a beau être top dans son genre, rien que le principe même de devoir déplacer une jambe indépendamment de l’autre pour avancer exclut une grande partie de joueurs, notamment à cause de son accessibilité restreinte. Cependant, nous ne pouvons pas en vouloir au jeu : le principe même des déplacements et la physique du titre est au centre du gameplay et l’expérience est particulièrement réussie. De nombreux checkpoint sont présents lors des niveaux un peu important. Mourir ne réinitialise pas le niveau et donc vous pouvez réussir une fois et quand même passer à l’étape suivante dans la résolution des casses-têtes. Pour “simplifier” les choses, le jeu offre la possibilité de jouer à plusieurs… Le mode “robot partagé” se joue à deux et chacun contrôle une jambe ! De quoi provoquer des débats houleux entre amis !

Lorsque l’aventure commence, vous n’avez qu’une jambe. Les niveaux s’enchaînent, vous gagnez une seconde jambe. Et l’aventure continue ! Robotry! ne brille pas vraiment pas son scénario plutôt cryptique, pour ne pas dire inexistant. Même le concept n’a ni queue ni tête : vous incarnez une boite alors que ceux qui vous donnent des conseils dans l’aventure sont des petits bonshommes jaunes façon cartoon. Mais ce n’est pas important : tout ce qui compte ce sont vos déplacements et la physique du jeu.Pour cela, le jeu parait assez simple : le joystick droit pour contrôler la jambe de droite ; celui de gauche pour la jambe gauche. Rapidement, vous aurez la possibilité de vous agripper à différents éléments du décors. Pour cela, la gâchette droite pour agripper avec la jambe droite et ainsi de suite. Une fois ces mécanismes maîtrisés, vous allez pouvoir avancer. Ou du moins essayer. Robotry! est un titre difficile à prendre en main : le jeu ne dispose d’aucun bouton de saut, il faudra vous débrouiller avec les différentes mécaniques et la physique de l’univers. Ainsi, en poussant les joysticks vers le haut puis vers le bas votre personnage se propulse dans une direction, permettant de simuler un saut. Et après, à vous de tenter de vous accrocher à ce que vous pouvez, ou même d’essayer d’avancer.Les niveaux s'enchaînent et ne se ressemblent pas : une fois les deux premiers mondes terminés, vous avez accès au vaisseau qui sert de HUB. Ici, vous avez accès à différents espaces, dont une boutique qui va vous permettre d’acheter des chapeaux. Un peu de personnalisation, donc, que vous pouvez vous payer grâce aux joyaux récoltés lors des niveaux. De nouvelles zones sont aussi à découvrir et servent de challenge supplémentaire (comme si se déplacer n’en était déjà pas un !). Pour les débloquer, vous aurez besoin de puces électroniques rouges. Et pour les obtenir, il faudra secourir un personnage caché dans de nombreux niveaux, en faisant preuve d’une grande dextérité et d’un peu de logique. Un peu comme une sorte de défi. Mais pas de panique : votre corps se rééquilibre de lui-même, permettant de vous sortir de quelques situations délicates, ou encore d’éviter de tomber lamentablement.