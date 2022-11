Une galerie en ligne pour revivre l'histoire des jeux Pokémon

Une semaine ! Dans une semaine à peine, la nouvelle génération de Pokémon débarque avec Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sur Nintendo Switch.Comme souvent, cette sortie est l'occasion de faire une rétrospective vers les précédentes générations de jeux Pokémon. Et pour cette neuvième génération de jeux, il y a un historique conséquent !Cette fois-ci, The Pokémon Company a mis en ligne au Japon ce qui pourrait s'apparenter à un musée virtuelle avec toute une galerie consacrée aux jeux Pokémon à travers les années : la galerie se trouve ici Vous pouvez ensuite vous déplacer à l'aide du clavier et de votre souris pour visualiser les différents éléments emblématiques des jeux : les Arènes, les Centres Pokémon et évidemment les Pokémon et leur cri d'origine.Nous vous conseillons évidemment d'activer le son pour profiter des morceaux issus des jeux, là aussi dans leur version d'origine. Vous ne pourrez pas rester insensibles devant tant de nostalgie !Rendez-vous le 18 novembre pour retrouver les Pokémon sur Nintendo Switch !