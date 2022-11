Une démo enfin disponible pour Mario Strikers Battle League

Une nouvelle démo de #MarioStrikers Battle League Football est maintenant disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch ! Rassemblez vos amis et participez à des matchs endiablés à huit !



Essayez le jeu gratuitement : https://t.co/3CR9a4zeaq pic.twitter.com/5zyTeZD8PU — Nintendo France (@NintendoFrance) November 10, 2022

Jeudi 10 novembre 2022, Nintendo a mis en ligne sur l'eShop une démo pour le moins inattendue : la démo de Mario Strikers: Battle League. En effet, alors que le jeu est maintenant disponible depuis cinq mois, Nintendo s'est enfin décidé à en proposer une démo gratuite.C'est certes l'occasion de remettre sur le devant de la scène un jeu qui s'est nettement enrichi depuis sa sortie, avec plusieurs patches et DLC apportant de nouveaux éléments au jeu. La démo, quant à elle, n'offre qu'une sélection de personnages et de stades du jeu, histoire de se familiariser avec le gameplay du jeu.Le dernier DLC a permis au fans de retrouver Pauline et Diddy Kong , ne manquez pas de lire notre test de Mario Strikers Battle League , proposé par Thibault quelques jours seulement après la sortie du jeu le 10 juin dernier.