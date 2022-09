La version 1.2.0 de Mario Strikers: Battle League est disponible : Pauline et Diddy Kong rejoignent le casting

Mario Strikers: Battle League Football - Vague 2 disponible ! (Nintendo Switch) 22/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Contenu additionnel

Fonctionnalités ajoutées

Général

Nouveaux personnages, nouveau stade et nouvel équipement, voici le programme le plus visible de la version 1.2.0 de Mario Strikers: Battle League maintenant disponible. En plus, Nintendo a également profité de son nouveau patch pour nous proposer de nouvelles fonctionnalités.C'est quoi qu'il en soit la promesse que Nintendo avait faite lors du Nintendo Direct du 13 septembre dernier , nous annonçant l'arrivée de nouveau contenu pour bientôt.Cela n'a donc pas tardé, puisque le patch a été mis en ligne la nuit dernière, et avec lui c'est un petit flot de nouveautés qui débarque dans le jeu de foot à la sauce Mario. On découvre toutes ces grandes nouveautés dans la vidéo suivante :- Ajout de "Pauline" en tant que personnage jouable.- Ajout de "Diddy Kong" en tant que personnage jouable.- Ajout du stade "Planetoid".- Ajout de l'équipement "Baril".- Ajout du "Classement des Strikers" dans le menu principal. Participez à la compétition en comparant votre capacité individuelle sur une période de temps définie avec le "Score de compétence", qui varie en fonction de votre performance dans les matchs en ligne (à l'exception de Battle Friends).- Ajout du contenu suivant au "Strikers Club".- Vous pouvez désormais personnaliser les supporters dans le stade. Accédez-y en allant dans "Gestion du club" > "Stade" > "Supporters".- Vous pouvez désormais utiliser des Pièces pour voir des feux d'artifice et des confettis lorsque vous marquez un but ou lorsque vous gagnez un match. Pour y accéder, rendez-vous dans "Gestion du club" > "Célébration du match".- Ajustement du comportement pour que les coéquipiers du CPU marquent plus rapidement les adversaires.- Ajustement de l'ordre des personnages lorsque vous changez de personnage.- Ajustement du temps de charge des passes libres parfaites et des passes libres parfaites de lob.- Augmentation de la quantité de pièces et de jetons que vous gagnez en fonction des résultats d'un match.- Modification de la période de temps pour une règle dans Strikers Club, qui stipule qu'un club ne sera pas autorisé à rejoindre une saison si aucun de ses membres n'a été en ligne dans un certain laps de temps, de 90 jours à 30 jours.- Modification du nombre de blocs ? qui sont lancés à l'équipe perdante au coup d'envoi, de 2 à 1 lorsque la différence de score est de 2 points.- Ajustement du système d'organisation des matchs en ligne.Et n'oublions pas le classique : "plusieurs autres ajustements ont été apportés à l'équilibre du jeu et plusieurs autres problèmes ont été corrigés pour améliorer l'expérience de jeu."Mario Strikers: Battle League est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 10 juin 2022, vous pouvez en lire notre test ici