Un nouveau trailer pour NieR:Automata sur Nintendo Switch

Le 6 octobre prochain sortira NieR:Automata sur Nintendo Switch. Sous-titrée The End of YoRHa Edition, le jeu acclamée par la critique à sa sortie sur PlayStation 4, est évidemment très attendu sur Nintendo Switch.La réalisation du jeu d'action RPG sera évidemment fidèle au jeu d'origine mais pour Square-Enix, cela n'est pas une raison de ne pas nous reparler du contenu du jeu. Aujourd'hui c'est l'usine désaffectée qui est au centre d'un nouveau trailer :Cette zone est décrite comme bien plus complexe qu'on ne pourrait le croire aux premiers abords. Évidemment, de nombreux pièges vous y attendent !NieR:Automata The End of YoRHa Edition sortira le 6 octobre prochain sur Nintendo Switch.