Shigeru Miyamoto archi-confiant sur le film Super Mario Bros

Concernant le film Super Mario Bros., j'ai travaillé avec Chris Meledandri, le fondateur et PDG d'Illumination, dès le début, pendant sept ans de planification et six ans de production. Pendant cette période, nous avons beaucoup réfléchi à l'intérêt de transformer des jeux en films et à ce que recherche le public.



Avec les romans et les bandes dessinées, les gens ont déjà apprécié leurs histoires, je pense donc que les adaptations cinématographiques garantissent un certain plaisir. Mais avec les jeux vidéo, c'est l'expérience de jeu qui les rend fascinants, donc un film qui adhère à l'histoire d'un jeu ne sera pas forcément intéressant. De plus, les personnes qui ont joué au jeu s'attendront à une expérience cinématographique fidèle à leurs souvenirs du jeu, tandis que celles qui n'ont jamais joué au jeu s'attendront à un film qui soit agréable en tant que divertissement indépendant.



Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de trouver comment surmonter ces deux challenges. Bien qu'il soit un peu présomptueux de l'affirmer, je pense que nous avons réussi à bien faire les choses, et j'espère donc que vous apprécierez le film.

Au printemps 2023, les fans de Super Mario vont très certainement prendre le chemin des salles obscures à l'occasion de la sortie du film d'animation Super Mario Bros., un film en cours de création chez Illumination et dont la toute première bande-annonce a été diffusée lors d'un Nintendo Direct inoubliable.Une question a été posée à la direction de Nintendo concernant ce projet, qui permettra à Nintendo de faire la Une en tout début d'année fiscale, puisque le film sortira le mercredi 29 mars 2023 en France, et le 7 avril aux Etats-Unis. L'occasion pour Miyamoto de revenir sur ce que le public devrait penser du projet :Au delà de l'avis de Miyamoto sur ce qu'on pensera du film quand on le verra, nul doute que ses arguments en faveur d'un film qui doit plaire aussi bien aux fans de la franchise qu'aux fans de cinéma ne sont pas dénués de sens. Toujours est-il que c'est un exercice très difficile, et plus d'une adaptation de jeu vidéo en film s'est traduite par une expérience des plus décevantes sur grand écran.A lire aussi : le doublage français du film Super Mario Bros. On espère que ce film d'animation saura réconcilier Mario avec le cinéma, après tout Nintendo et Illumination ont travaillé pendant 11 ans pour transformer l'essai.Source : Nintendo via NintendoLife