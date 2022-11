LEGO dit non aux produits The Legend of Zelda

Si LEGO a un partenariat avec Nintendo depuis plusieurs années concernant la licence Super Mario Bros., il n'en est rien concernant The Legend of Zelda et les fans sont nombreux à espérer un jour un produit officiel se déroulant dans les plaines d'Hyrule.Pour cela, les fans pouvaient jusqu'alors se reposer sur le programme LEGO Ideas qui permet à quiconque de déposer une idée de produit et d'essayer de rallier 10 000 soutiens en ligne pour ensuite être étudié par les professionnels de la brique chez LEGO qui sélectionne tous les trimestres quelques idées qui seront ensuite transformées en véritables produits LEGO, mis à la vente un peu partout dans le monde.Plusieurs idées The Legend of Zelda ont déjà atteint le pallier d'étude trimestrielle mais elles ont toutes été refusées jusque là et désormais LEGO refuse même la soumission de nouvelles idées."Nous avons déjà évalué cette licence et avons choisi de ne plus autoriser les soumissions basées sur celle-ci" : tel est le message désormais affiché quand on sélectionne la série The Legend of Zelda sur le site de LEGO Ideas.Un tel message n'est évidemment pas positif et est plutôt le signe que LEGO sait qu'il n'obtiendra jamais les droits de produire des produits "The Legend of Zelda". Nous pourrions cependant dire que c'est justement parce que LEGO et Nintendo sont en train de préparer des produits officiels "The Legend of Zelda" que désormais il n'est plus permis à des amateurs de proposer d'autres produits. Cela a déjà été fait par le passé pour des idées de produits Transformers, avant que LEGO ne sorte son propre Optimus Prime en briques.Il est aussi possible qu'un autre constructeur de jouets aient obtenu les droits pour produire une gamme "The Legend of Zelda". Une lueur d'espoir peut donc demeurer !