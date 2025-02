[Vidéo] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition arrive sur Switch avec un monde plus vaste que jamais

Tout ce qu'il faut savoir sur Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un voyage périlleux sur la planète Mira

Un remaster avec de nombreuses améliorations

Un monde gigantesque : Cinq continents ouverts à l’exploration, chacun avec ses propres biomes et créatures.

Un système de combat dynamique : Déplacez-vous librement en affrontant des créatures redoutables grâce à un large choix d’attaques et de compétences spéciales appelées Arts.

Les Skells font leur retour : Ces méchas impressionnants permettent de se battre avec une puissance décuplée et d’explorer les airs.

Une histoire enrichie : De nouveaux lieux, personnages et contenus scénarisés exclusifs à cette édition définitive.

Des fonctionnalités en ligne : Rejoignez une escouade de 32 joueurs pour des missions collectives ou combattez en coopération avec une équipe de 4 joueurs.

Un bonus pour les joueurs de la première heure

Sorti en 2015 sur Wii U, Xenoblade Chronicles X s’apprête à revenir sous une forme modernisée avec Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, prévu pour le 20 mars 2025 sur Nintendo Switch. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, mettant en lumière l’univers gigantesque du jeu et ses nombreuses améliorations.L’histoire nous plonge en 2054, alors que la Terre a été détruite par un conflit intergalactique. Les rares survivants humains, réfugiés à bord du vaisseau La Grande Blanche, échouent sur une planète inhospitalière nommée Mira.En incarnant un membre de l’organisation BLADE, vous explorerez ce monde sauvage et hostile, tout en veillant à la survie de l’humanité dans une colonie baptisée New Los Angeles. L'histoire du jeu, si vous avez lu notre preview récente signée Shishi, ne vous est déjà pas complètement inconnue.Ce portage sur Switch ne se contente pas d’une simple adaptation : de nombreuses nouveautés sont au programme. Parmi elles, le communiqué de presse que Nintendo a diffusé insiste plus particulièrement sur :Les joueurs qui précommanderont le jeu sur l’eShop ou le My Nintendo Store avant le 6 avril recevront un Exploration Support Pack, comprenant des crédits, des armes et des armures pour bien débuter l’aventure.Tenté par cette nouvelle version ? Quels souvenirs gardez-vous du jeu sur Wii U ? Est-ce que les récentes communications de Nintendo sur ce remaster vous ont donné envie de rejouer à la version Wii U, histoire de plonger à nouveau dans son scénario ? Dites-nous tout en commentaire ou sur notre serveur Discord