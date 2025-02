Davide Soliani revient sur le succès mitigé de Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope

Un développement plus complexe que prévu

Des commentaires d’Ubisoft mal reçus

Un avenir hors d’Ubisoft

Trois ans après la sortie de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, son co-créateur Davide Soliani s’est exprimé sur l’accueil du jeu et les déclarations d’Ubisoft à son sujet. Dans une interview accordée à VGC, le créateur est revenu sur la difficulté de concevoir cette suite ainsi que sur l’impact moral des commentaires du studio français, qui avait jugé que le jeu n’avait pas rencontré les attentes commerciales fixées.Après le succès critique et commercial de Mario + Lapins Crétins: Kingdom Battle, Ubisoft avait de grandes ambitions pour Sparks of Hope. Pourtant, selon Davide Soliani, la conception de cette suite a été bien plus éprouvante que celle du premier opus. "Il y avait trop de réflexion autour de tout cela", a-t-il expliqué, ajoutant que le succès du premier jeu avait rendu la création du second beaucoup plus encadrée et sous pression.Si Kingdom Battle était une surprise pour tout le monde, Sparks of Hope devait répondre à de fortes attentes, tant du côté des joueurs que des dirigeants d’Ubisoft. Soliani a souligné dans son entretien que malgré ces défis, travailler avec Nintendo a été une "fantastique expérience", et qu’il resterait ouvert à une nouvelle collaboration si l’opportunité se présentait.Lors d’un bilan financier en janvier 2023, Ubisoft avait publiquement exprimé sa déception concernant les ventes de Sparks of Hope, qualifiant les résultats du jeu de "nettement plus faibles que prévu". Si ces déclarations étaient compréhensibles d’un point de vue commercial, elles ont eu un impact négatif sur l’équipe de développement."Nous venions de terminer plus de trois ans et demi de travail sur un jeu auquel nous avons donné toute notre énergie. Recevoir un message disant que le jeu n’a pas atteint les attentes a été un peu blessant pour le moral de l’équipe", a-t-il encore confié.Toutefois, il tempère en expliquant que l’équipe a pu surmonter cette situation grâce à des discussions internes, et que le jeu continue malgré tout à bien se vendre sur le long terme, suivant un schéma relativement proche de celui de Kingdom Battle.L’année dernière, Davide Soliani a quitté Ubisoft après 11 ans au sein de l'entreprise, et a cofondé un nouveau studio indépendant, Day 4 Night. Il s’est entouré d’autres anciens cadres d’Ubisoft Milan ainsi que du célèbre compositeur Grant Kirkhope que l'on connait pour son travail sur les bandes originales de Banjo-Kazooie ou GoldenEye 007 pour ne citer que celles-ci.Si aucun projet n’a encore été annoncé, Soliani assure que son équipe travaille sur une nouvelle licence qui s’étoffera progressivement. Quant à Nintendo, il laisse la porte ouverte : "Si un jour Nintendo veut frapper à notre porte, je pense que Christian [Cantamessa, co-fondateur du studio] et moi répondrons présents".Et vous, pensez-vous que Mario + Rabbids mérite un nouvel épisode ? Parlons-en en commentaire ci-dessous ou bien entendu sur notre serveur Discord Source : Videogamechronicle.com