Tetris Forever : une énorme mise à jour gratuite ajoute deux versions MS-DOS

Deux nouveaux jeux Tetris historiques

Super Tetris (1991) : développé par Spectrum Holobyte, ce titre apporte une variante originale avec des blocs de départ « encombrés », des bombes permettant de dégager l’espace et des power-ups cachés. Il inclut aussi un mode coopératif et compétitif à deux joueurs partageant le même terrain de jeu. Tetris (AcademySoft) v. 3.12 (1988) : cette version, conçue en Union soviétique, est la dernière mise à jour officielle du jeu avant son exportation. Elle est notable pour son mode Phantom, rendant invisibles tous les O-Tetriminos.

Des nouveautés pour Tetris Time Warp

Une difficulté accrue : le mode solo atteint désormais le niveau 30 (contre 15 auparavant). À partir du niveau 20, le Tetrimino doré disparaît, empêchant les combos de type « cascade ». Dès le niveau 28, la vitesse de chute des pièces s’accélère drastiquement.

Un nouveau bouclier en multijoueur : une ligne contenant un Tetrimino spécial peut désormais octroyer un bouclier temporaire, empêchant les autres joueurs de déclencher un Time Warp contre vous.

Des options de personnalisation avancées : les joueurs peuvent désactiver les graphismes modernes pour un rendu plus fidèle aux années 80, ajuster la hauteur du terrain de jeu, et modifier divers paramètres liés au gameplay, comme les rotations initiales ou les diagonales.

Un défi spécial pour les 40 ans de Tetris : un mode 40-Lines Challenge permet de tester sa rapidité en essayant d’éliminer 40 lignes le plus vite possible, en mode classique ou 1989.

Un voyage à travers l’histoire de Tetris

Désormais, la collection historique propose 21 versions jouables du célèbre jeu de puzzle, retraçant quatre décennies d’évolution.La mise à jour intègre Super Tetris et Tetris (AcademySoft) v. 3.12, deux titres marquants dans l’histoire de la franchise :L’autre grosse amélioration concerne Tetris Time Warp, qui bénéficie de plusieurs ajustements demandés par la communauté des joueurs compétitifs :Avec cette mise à jour, Tetris Forever continue d’enrichir son hommage interactif à la franchise, offrant aux joueurs une immersion dans son évolution à travers des versions emblématiques du jeu. De nombreux autres ajustements et correctifs sont également inclus, ainsi qu’un support linguistique étendu au coréen et au chinois traditionnel.Que vous soyez un nostalgique des débuts de Tetris ou un adepte des défis les plus récents, cette mise à jour promet de renouveler l’expérience et de continuer à faire vivre la légende du casse-tête le plus célèbre du monde.Source : Communiqué de presse