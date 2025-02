Nintendo Switch 2 : le patron des studios Xbox est "curieux et impatient"

Xbox Game Studios Update With Craig Duncan | Official Xbox Podcast Retrouvez la vidéo sur YouTube

Je pense que c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour nos studios. Nos studios créent des jeux incroyables et nous voulons donner à ces jeux la chance d'atteindre le public le plus large possible. Donc, même en repensant à l'époque où j'étais directeur de studio pour Sea of Thieves, le fait que Sea of Thieves soit disponible sur plusieurs plateformes et que nous puissions supprimer les barrières pour que les joueurs puissent jouer ensemble... Je pense simplement que c'est bien pour les joueurs, c'est bien que nos jeux atteignent plus de personnes."

La Nintendo Switch 2 va truster le devant de la scène dans les mois à venir et tous les studios de développement vont vouloir être de la partie pour le lancement de la console, prévu plus tard dans l'année.Aujourd'hui, c'est le patron de Xbox Game Studios, Craig Duncan qui y est allé de son petit mot au sujet de la future console de Nintendo. Dans une récente vidéo "Xbox Game Studios Update", il revient sur l'annonce de la console et comment il l'a trouvé ça "cool". Craig Duncan indique qu'il est "toujours curieux et impatient de ce que prépare Nintendo".Le patron décrit aussi la nouvelle stratégie de Microsoft et des studios Xbox Games quant à l'arrivée de ses titres autrefois exclusifs à ses consoles à des plateformes concurrentes.Outre Pentiment et Grounded, actuellement sur Nintendo Switch, la rumeur insiste sur l'arrivée d'autres titres majeurs de Xbox sur la future Nintendo Switch 2, notamment Forza Horizon 5 ou encore Sea of Thieves.