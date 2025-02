[POKEDAY2025] Légendes Pokémon Z-A se dévoile sur Switch avec une nouvelle bande-annonce et des détails

Légendes Pokémon : Z-A sort fin 2025 ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Attendu comme étant le "GROS" jeu de ce Pokémon présents célébrant le 29ème anniversaire de la licence, The Pokémon Company ne nous aura pas déçu, réservant un segment de plus d'un tiers de la présentation à la prochaine sortie majeure de la série à savoir : Légendes Pokémon : Z-A, dont la sortie est confirmée sur Nintendo Switch première du nom, (et donc Switch 2 par le jeu de la rétrocompatibilité) pour une fenêtre de lancement ajustée à la "fin d'année 2025".Voici la bande-annonce du jeu :Légendes Pokémon : Z-A vous emmènera donc dans la région de Kalos, terre des aventures de Pokémon X-Y sur Nintendo 3DS, dans la seule ville-Capitale D'illumis, reproduction romantisée de Paris. Un Illumis d'ailleurs en pleine métamorphose. Si la tour Prismatique se dresse toujours fièrement en son centre, De grands chantiers de modernisation de la ville étant lancés afin de permettre aux Pokémon et aux humains de vivre en harmonie.Ces chantiers ont été confiés à la société Duazar ayant en son seing sa présidente Bridjet et son secrétaire Boro. On peut déjà se poser la question de leur Chara-design, il est vrai que leur trait peut déjà laisser anticiper qu'ils pourraient être des Antagonistes dans l'histoire, même si rien n'a été dévoilé jusque-là.Ce ne seront d'ailleurs pas les seuls personnages hauts en couleurs que vous serez amené à croiser durant votre aventure. Nous avons déjà fait la connaissance de votre compagnon de route, Boro ou Cety en fonction de l'apparence que vous choisirez pour votre protagoniste. Autre PNJ, le propriétaire de l'hôtel ou vous hébergerez à votre arrivée à Illumis, A-Z accompagné de son Pokémon Floette.Sachez que vous incarnerez un touriste arrivant à la capitale, là vous devrez faire le choix entre 3 Pokémon Germignon et Kaiminus, starters de or et argent (plante et eau) et Gruikui, starter de type feu de Noir et Blanc.La capture de Pokémon quant à elle se fait dans des zones spécialement aménagées pour eux à l'intérieur d'Illumis, appelées Zones Sauvages et matérialisées par des portails virtuels verts répartis ici et là dans la ville.Sinon pas de grosse rupture avec Légendes Pokémon Arceus. Vous êtes en contact directement avec les Pokémon sauvages et pouvez les capturer en simultané avec des pokéballs, en cas de difficulté vous pouvez également appeler à l'aide un Pokémon de votre équipe afin de l'affaiblir en combat.Les combats parlons en, ils seront bien présents et apporteront avec eux un dynamisme supplémentaire auquel la série ne nous avait pas habitué. Si on retrouve le système de PV, d'attaque au tour par tour, l'équipe jusqu'à 6 Pokémon et la limitation à 4 attaques par bestioles. Nous pourrons maintenant jouer avec le terrain et les mouvements de notre personnage pour permettre au Pokémon d'esquiver certaines attaques si tout est fait avec un bon tempo.Toujours pour les combats, un héritage de Pokémon X-Y a été confirmé pour Légendes Pokémon Z-A.Si la Gemme Sésame de votre bracelet se met à résonner en combat, il sera temps pour vous d'enclencher la méga évolution de votre Pokémon, le rendant ainsi surpuissant.Petit "one more thing" en fin de trailer : un Motismart (le Pokedex de Violet Ecarlate) vient vous réveiller et vous annoncer votre inscription à un match qualificatif. le trailer se terminant la dessus sans plus de commentaire, on vous laisse supputer sur l'intention de cet extrait. Connexion avec Pokémon Violet Ecarlate ? Tournois en ligne ?...Bref il reste du temps avant sa sortie, et même si le trailer reste faiblard techniquement parlant, la proposition reste intrigante et à l'opposé même de Légendes Pokémon Arceus, qui lui nous faisait vivre le passé. Et vous qu'en avez vous pensé ?