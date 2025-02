[POKEDAY2025] Pokémon Champions annoncé sur Switch, iOS et Android

Pokémon Champions | Bande-annonce Retrouvez la vidéo sur YouTube

La seule véritable surprise de ce Pokémon Présents 2025 aura été la présentation d'un nouveau projet qui devrait voir le jour prochainement sur iOS, Android, et sur les consoles de la "Switch Family", dixit Takato Utsunomiya, Directeur des opérations de la Pokémon Company, Comprenez ce que vous voulez comprendre (clin d'œil), et répondant au doux nom de Pokémon Champions.Si le trailer était là avant tout pour nos mettre l'eau à la bouche sans rien nous montrer du produit final, installant d'abord un climat de mostalgie, retraçant les machines sur lesquelles on a pu s'adonner à Pokémon sur Game Boy, à la Switch sans oublier la Wii. Il nous a quand même permis de comprendre là où Game Freak (à la planification) et The Pokémon Works (nouveau studio ouvert en 2024 au développement) veulent en venir avec ce nouveau jeu.En effet, dés les premiers instants de la vidéo, on comprend très vite que Pokémon Champions se voudra être une suite spirituelle à Pokémon Stadium, à savoir un jeu centré sur les combats de bestioles de poche. Supputation très vite confirmée dans le speach post trailer où l'on nous indique bien que le jeu est focus sur les combats, voulant même les rendre accessibles et à la portée de tous les joueurs.Sans plus de détail sur une fenêtre de sortie mis à part un vague "en développement", on sait d'ores et déjà que Pokémon Champions sera compatible avec le Pokémon Home et donc avec le transfert de Pokémon en provenance de la Switch et des jeux en communication avec l'application, ainsi qu'avec Pokémon Go. Reste cependant à savoir dans quelles conditions cela sera utilisé, on pourrait potentiellement imaginer la possibilité d'entraîner nos créatures dans l'application.En tout cas la sortie de ce nouveau titre semble encore assez lointaine, Qu'en avez vous pensé de votre côté ? Réussiront-ils à refaire le coup de Pokémon Go et Pokémon Pocket ? On a, en tout cas, très hâte d'en savoir plus sur le sujet.