[POKEDAY2025] Des annonces pour le TCG Pokémon Pocket.

JCC Pokémon Pocket : Lumière Triomphale | Disponible le 28 février ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon Training Card Game Pocket est clairement le jeu vitrine et moteur de The Pokémon Company depuis sa sortie en novembre dernier. On peut le dire, le jeu d’ouverture virtuelle de boosters de cartes Pokémon a clairement le vent en poupe, et la firme doit maintenir un certain niveau d’adrénaline à l’ouverture et donc proposer régulièrement des nouveautés pour ne pas lasser les collectionneurs, en plus d’étoffer le nombre de features possibles au fur et à mesure que le temps passe.Concrètement, cela a donné de nouveaux boosters à l’échelle d’une série par mois depuis son lancement, l’arrivée des échanges même si le système reste un peu tiré par les cheveux. On notera donc que nous n’avions pas eu de nouvelles de nouveautés à venir pour le jeu depuis les derniers boosters sortis fin janvier et février ne comptant que 28 jours, il était facile de s’imaginer une annonce lors de ce Pokémon Présents avec probablement une nouvelle série de boosters en shadow-dropping.Bingo ! Il y a bien eu un segment consacré à Pokémon Pocket lors de la vidéo de cet après-midi au moment où nous écrivons ces lignes. Et la première des annonces concerne l’ouverture de cartes, avec une nouvelle série matérialisée par un booster mettant en scène Arceus et venant donc compléter les deux précédentes sorties aux couleurs de Dalkia et Palkia. Cette nouvelle série, nommée « Lumière Triomphale» qui risque d’être une gamme de complément à l’instar des booster Mew du mois de décembre arriveront dès demain, vendredi 28 février 2025.Cette bonne nouvelle n’arrivera pas seule, comme déjà évoqué plus tôt dans le mois, demain commence une série de cadeau avec des boosters à ouvrir à compter de ce 27 février jusqu’au 30 avril prochain, vous garantissant des Pokémon rares d’au moins 4 losanges. Toujours dans l’évènementiel, on nous annonce à partir du 28 février jusqu’au 27 mars prochains, des missions spéciales qui vont vous permettre de gagner des récompenses utiles (sabliers…).Enfin le segment se termine avec une feature très attendue qui débarquera au mois de mars sans plus de précision sur sa date précise… A savoir les Matchs Classés, rendant presque complet les possibilités qu’offriront Pokémon Pocket. Et vous attendez-vous d’autres possibilités avec le jeu ? En tout cas, on ne peut que savourer se jeu qui peut encore se jouer correctement sans forcément devoir passer à la caisse.