Surprise (non) : un Pokémon Presents confirmé pour le 27 février 2025

À quoi s’attendre ?

Rendez-vous est pris le 27 février

The Pokémon Company vient de confirmer la diffusion d’un nouveau Pokémon Presents le 27 février 2025, une date symbolique puisqu’il s’agit du Pokémon Day. Comme chaque année, cette présentation sera l’occasion de dévoiler les prochaines annonces autour de la franchise, qu’il s’agisse de jeux, d’anime, de projets dérivés et d’autres surprises. L’événement sera diffusé sur YouTube à 15h (heure de Paris).Si le contenu de cette présentation reste mystérieux, un jeu est particulièrement attendu : Pokémon Legends: Z-A, annoncé l’an dernier et prévu pour 2025, encore sur Nintendo Switch. The Pokémon Company pourrait lever le voile sur son gameplay et ses possibles nouvelles mécaniques. Est-ce qu'on peut également espérer un premier teasing de la 10e génération de Pokémon ? On est bien moins sûr, car cela semble encore bien prématuré.Comme d’habitude, il ne faut pas s’attendre à une conférence de longue haleine : les Pokémon Presents du Pokémon Day durent généralement entre 15 et 25 minutes. De quoi condenser un maximum d’infos en un temps réduit, et on se souvient aussi parfois que certaines séquences peuvent être très longues, pour ne pas dire pénible, quand le jeu présenté ne répond pas aux attentes de fans de Pokémon !On termine avec une bonne nouvelle pour les streamers : The Pokémon Company a confirmé qu’il sera possible de co-diffuser la présentation, à condition d’y ajouter des commentaires. L’objectif est d’éviter une simple retransmission brute du live. Des précautions restent à prendre, notamment en ce qui concerne l’utilisation de contenus tiers.Que nous réserve ce Pokémon Presents ? De nouvelles aventures, du contenu additionnel pour les jeux actuels, ou peut-être même des surprises inédites ? Nous aurons toutes les réponses le 27 février à 15h. On a une petite semaine pour faire nos petites hypothèses, et cocher notre jeu de l'oie du Pokemon Presents 2025 le 27 !En vous, quels sont vos espoirs pour cette présentation ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord