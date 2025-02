[POKEDAY2025] Pokémon Violet et Ecarlate fête l'évènement avec des raids, des apparitions et un cadeau.

Plus de deux ans après leurs sorties, Pokémon Violet et Ecarlate continuent de faire parler d'eux et de créer l'événement, occasionnellement, que ce soit par des distributions de Pokémon en code à récupérer dans les cadeaux mystère, par des raids Terracristaux où il faudra utiliser d'esprit d'équipe, de préparation et d'organisation pour venir à bout des défis proposer et espérer repartir avec le Pokémon combattu, ou encore lors d'évènements spéciaux avec entre autres des apparitions thématisées en masse de Pokémon dans certaines régions de Paldea.Et comme souvent lors des Pokémon Présents, et plus particulièrement lors de ceux du Pokémon Day, c'est un peu de tout ça qui a été annoncé, avec en premier lieu, une distribution en cadeau mystère de coque pour votre Motismart exclusif pour chaque version du jeu.- Pour la version Violette, il faudra rentrer le code VB00KC0VER- Pour la version Ecarlate, il faudra rentrer le code SB00KC0VERDépêcher vous de récupérer votre ou vos cadeaux dans la rubrique cadeaux mystère, ceux-ci sont disponible à compter de ce jeudi 27 février au Mars 2025.Autre annonce, c'est l'apparition massive de Pokémon Rouge, Bleu et Vert en version chromatique du 28 février au 20 mars prochain, afin de donner envie de rallumer la cartouche et arpenter à nouveau les plaines et reliefs de Paldéa à leur recherche.L'évènement commencera ce vendredi 28 février 2025 et durera jusqu'au 20 mars prochain. Pour ce faire, n'oubliez pas de mettre à jour votre version du jeu à compter de ce vendredi 28 février, en vous rendant dans le Poképortail, rubrique cadeau mystère, et recevoir les actus du poképortail.Enfin, que serait un évènement Pokémon Violet et Ecarlate sans son lot de Raids Terracristaux exceptionnels ? Et là, ce sont pas moins de trois Raids Evénementiels qui vont bercer le calendrier de ces trois prochaines semaines afin vous permettre de récupérer les versions redoutables des trois starters de la version dans leurs formes évoluées.Ainsi, on aura l'occasion de combattre et espérer récupérer :- Miascarade Redoutable du 28 février au 6 mars- Flamigator Redoutable du 7 mars au 13 mars- Palmaval Redoutable du 14 mars au 20 mars.The Pokémon Company n'ayant pas encore annoncé de nouvelle génération pour cette année, il n'est pas inenvisageable que le jeu soit encore maintenu pour quelque temps en plus. Et vous, que pensez-vous de cette salve d'annonces ?