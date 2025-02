[POKEDAY2025] Les annonces mobiles en vracs

Pokémon GO

Comme à son habitude, le Pokémon Presents a commencé avec les différentes annonces et évènements autour des divers jeux free to play, en plus des annonces autour du dernier né en date : TCG Pokémon Pocket, dont nous avons déjà couvert les annonces ici . Nous vous résumons en vrac tout ce qu'il faut savoir autour des jeux Pokémon.Retour au jeu après l'annonce de la future vente par Niantic de son jeu phare qui aura marqué le grand retour au premier plan de la licence Pokémon, il est temps de revenir au jeu avec ces annonces Pokémon Go.Tout d'abord, un petit rappel de l'évènement Circuit Pokémon Go qui a lieu ce week-end, le 1er et 2 mars. On pourra y apercevoir Kyurem noir et blanc qui apparaitront lors de raid. Des Victini et des Meloetta seront également disponibles. Le premier sera à récupérer via le pass circuit deluxe alors que Meloetta sera capturable en terminant les missions de l'étude magistrale.Ensuite, vous allez pouvoir choisir un Pokémon parmi une sélection proposée par le jeu. Ce cadeau est a récupérer en rentrant le code "GOTOURUNOVA" dans le magasin afin d'avoir accès à l'échantillon proposé.Pour finir, un petit aperçu sur l'avenir avec une nouvelle saison qui aura pour thème "Puissance et Maitrise". cette nouvelle saison débutera ce 4 mars et s'étirera jusqu'au 3 juin 2025.Deux Master Duo aux couleurs de la 3G ont été annoncés pour ces prochains jours à l'occasion de ce Pokémon Day :- A partir du 28 février, Flora Néo Maitre et son Prismo Kyogre Chromatique fera son apparition.- A partir du 2 mars, ce sera au tour de Brice Néo Maitre et son Prismo Groudon Chromatique de prendre la relève.En tout cas que vous soyez joueurs ou néophytes, connectez vous jusqu'au 27 mars pour recevoir 3000 Diamants.Une nouvelle recette arrive dans Pokémon Café Remix, le Soda et Pomme en gelée façon Dratatin. Autour de cela, les starters de Pokémon Violet et Ecarlate Poussacha, Chochodile et Coiffeton en tenue sucrée "sweet". ils seront rajoutés aux lots "tenue spéciale" à partir de demain vendredi 28 février.Mais comme souvent à l'occasion de cet évènement, des cadeaux arrivent. Il s'agit cette fois-ci de Sweet Pikachu et Sweet Evoli. Pikachu sera offert à la première connexion dans les prochains jours, Evoli quant à lui sera disponible si vous vous connectez sur 3 jours consécutifs.On passe à l'application healthcare de la firme, donc Pokémon sleep. Très peu d'annonces en tout cas mise à part une promesse de vouloir chasser vos cauchemars avec l'arrivée prochaine de Cresselia et de Darkrai dans l'application.Cela sera simplement la seule annonce pour le soft sorti à l'été 2023.Pokémon Unite est probablement l'application qui aura reçu le plus d'informations aujourd'hui avec pour commencer l'arriver prochaine de Suicune dès ce 1er mars, suivi en avril de Raichu D'Alola avant Charmilly qui suivra après eux sans date précise.Autre annonce, un retour attendu par les joueurs de Pokémon Unite de l'arène du stade outremer qui fera un come back pour une durée limité à compter d'aujourd'hui jeudi 27 février avant de refermer ses portes le mercredi 12 mars prochain.Mais cela n'était qu'un amuse-bouche avant l'arrivée d'un nouveau mode de Bataille nommé "La rué vers les 500 points". qui mettra en scène une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle "Technologie d'AEOS" permettant de bénéficier d'effets spéciaux selon le nombre de points obtenus.Pour mettre en avant cette nouveauté, Pokémon Unite mettra à jour son arène et de nouveaux Pokémon feront leur apparition. Le but et simple, le premier à 500 points remporte la partie. On attendra de s'y atteler pour comprendre l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité.En tout cas, vous pouvez dès a présent et jusqu'au 31 mars 2025, récupérer en cadeau, une médaille de renfort Suicune.qui sera à utiliser au maximum 30 jours après son acquisition.