Une promo et une démo disponibles pour Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope

Malgré de bons avis critiques, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope n'a pas du tout rencontré le succès escompté. Par conséquent, il semble qu'Ubisoft tente de relancer quelque peu la communication autour du jeu pour limiter les dégâts et lui donner un second (voir premier) souffle. Il n'est donc pas étonnant de découvrir que depuis le début du mois de mars, une démo est disponible sur le Nintendo Eshop pour découvrir ce second épisode et la liberté de mouvement qu'il offre comparé au premier jeu.



De plus, sachez qu'en ce moment, une promotion est disponible sur le Nintendo Eshop permettant d'économiser 50%. Ce qui amène le prix à 29.99 euros. Cela offre un bon argument pour découvrir le jeu avant d'éventuellement se décider d'acheter le jeu ou pas. À titre informatif, le passe saisonnier est disponible au même prix et il est bizarrement plus intéressant d'acheter le jeu et le passe saisonnier séparément que de les acheter en pack : 59.98 euros en achats séparés contre 60.29 euros en pack, ce n'est certes pas une grosse différence mais cela en reste une)