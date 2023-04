Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : une distribution de Gourmelet de type Téracristal Vol chez Micromania

Rendez-vous dans tous nos magasins pour une nouvelle distribution #Pokémon ‼️



Les distributions Pokémon commencent dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet mais la première distribution dans les magasins Micromania n'est sans doute pas aussi légendaire que dans nos rêves les plus fous...En effet, dès ce 31 mars et jusqu'au 14 avril c'est le Pokémon Gourmelet qui est distribué. Attention, il ne s'agit pas de n'importe quel Gourmelet puisque celui-ci disposera du type Téracristal Vol !Pour obtenir le code permettant de récupérer le Pokémon, il suffit de vous rendre dans les boutiques Micromania-Zing et de demander le précieux sésame en caisse. Aucun achat n'est nécessaire.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.