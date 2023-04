Evénement de Pâques dans Pikmin Bloom : tous les détails sur 30 jours de festivités

1e partie de l'événement de Pâques dans Pikmin Bloom

Mission 1 : planter 2 000 fleurs Mission 2 : planter 2 000 fleurs rouges Mission 3 : planter 2 000 fleurs jaunes Mission 4 : recueillir du nectar sur 2 mégafleurs Mission 5 : planter 2 000 fleurs bleues Mission 6 : planter 2 000 tulipes Mission 7 : détruire 5 champignons Mission 8 : planter 3 000 fleurs rouges Mission 9 : planter 3 000 fleurs jaunes Mission 10 : planter 2 000 fleurs d’avril Mission 11 : faire éclore 6 Pikmin Mission 12 : planter 3 000 fleurs bleues Mission 13 : planter 3 000 tulipes Mission 14 : recueillir du nectar sur 3 mégafleurs Mission 15 : planter 3 000 fleurs Mission 16 : planter 3 000 fleurs d’avril Mission 17 : détruire 5 champignons Mission 18 : planter 3 500 fleurs Mission 19 : planter 3 000 tulipes Mission 20 : planter 4 000 fleurs d’avril Mission 21 : faire éclore 6 Pikmin Mission 22 : planter 4 000 fleurs Mission 23 : détruire 5 champignons Mission 24 : recueillir du nectar sur 3 mégafleurs Mission 25 : effectuer 3 000 pas

2e partie de l'événement de Pâques dans Pikmin Bloom

Mission 1 : détruire 10 champignons Mission 2 : détruire 11 champignons Mission 3 : détruire 13 champignons Mission 4 : détruire 15 champignons Mission 5 : détruire 4 champignons Mission 6 : détruire 4 champignons Mission 7 : détruire 4 champignons

Autres infos Pikmin Bloom pour l'événement de Pâques

Le mois dernier, vous avez marché encore et encore pour compléter l'événement de la Saint Patrick ? Eh bien ce mois-ci, Niantic entend bien vous faire marcher encore et toujours pour célébrer le printemps à l'occasion de l'événement de Pâques dans Pikmin Bloom.L'événement de Pâques se déroule en deux parties, la première commence dès le 1e avril et se terminera le 30 avril, et la seconde partie s'ajoutera à vos missions potentielles à partir du 17 avril 2023.Le principe est désormais clairement admis par les joueurs : la première partie du mois est une période de constitution d'équipe ! Le but est de récupérer un maximum de pousses dorées. Ce mois-ci, toutes contiennent des Pikmin déco Œuf de Pâques violets, blancs, ailés ou roc.25 missions vous permettront de récupérer les précieuses pousses dorées, vous constaterez qu'au fil du temps les objectifs sont de plus en plus compliqués à atteindre, Niantic espère alors que vous passerez par la boutique du jeu pour acheter quelques boosters pour accomplir ces missions.Voici la liste des missions que Niantic a dévoilée :On découvre une petite nouveauté dans les missions du mois : "recueillir du nectar sur des mégafleurs". Mais... comment recueillir du nectar sur des mégafleurs ? Mettez-vous en vue Balade, touchez la fleur en pleine floraison afin d'ouvrir son écran d'information : si vous faites glisser la fleur vers le bas, vous pourrez obtenir du nectar.Les Pikmin déco Œuf de Pâques ne sont pas seulement mignons et appétissants : ils ont aussi une force accrue pour aller combattre des champignons. Vous verrez plus bas que la seconde partie de l'événement implique des champignons contre lesquels seuls les Pikmin déco Œuf de Pâques peuvent lutter. Dès le 1e mai, ces Pikmin déco auront la force habituelle.Même si Pâques est assez tôt cette année, il faudra attendre le 17 avril, la moitié du mois, pour obtenir des oeufs de Pâques dans le jeu. Ces oeufs de Pâques contiendront des objets divers comme du nectar, des pousses dorées et des grandes pousses. Pousses dorées et grandes pousses révéleront toujours un Pikmin déco Œuf de Pâques rouge, jaune ou bleu, histoire de vous aider à compléter votre collection de badges Pikmin Bloom.Si 3 couleurs seront disponibles via les batailles de champignon, Niantic rappelle que le côté aléatoire ne garantit pas de pouvoir obtenir les 3 couleurs de Pikmin. On avait peur de l'aléatoire en matière de sélection de course dans Mario Kart, on craindra désormais la pousse aléatoire de graines de Pikmin dans Pikmin Bloom !Niantic a dévoilé que la seconde partie de son événement de Pâques proposerait 7 missions : si vous arrivez au bout des 7 missions, vous aurez assurément les 3 couleurs de Pikmin dans vos rangs, promet l'éditeur du jeu.Voici les 7 missions de la 2e partie de l'événement de Pâques :Si vous invitez un ami à rejoindre Pikmin Bloom entre le 1e et le 16 avril, vous recevrez dès l'utilisation du code par votre ami une pousse dorée pour un Pikmin déco Œuf de Pâques violet, blanc, ailé ou roc. Entre le 17 et le 30 avril, vous recevrez alors une pousse dorée de Pikmin déco Oeuf de Pâques.Des tenues Mii de Pâques à durée limitée avec des missions bonus seront disponibles dans la boutique durant tout l’événement !Dans la boutique, vous pourrez acheter des costumes de lapin Mii colorés et accomplir des missions spéciales (vous pouvez obtenir plusieurs tenues Mii de Pâques pour tenter plusieurs missions spéciales en même temps) : elles vous permettront de récupérer des pétales de fleurs de saison parfois nécessaires pour finir une mission (vous sentez le traumatisme des pétales bleus jamais en nombre suffisant dans l'inventaire de votre dévoué).Toujours dans la boutique, vous pourrez trouver des lots à durée limitée avec des objets dont le but est de vous aider à accomplir les missions de l’événement. Les lots du mois dernier étaient assez moyens, analysez bien le contenu des lots car malheureusement, beaucoup d'éléments ne sont pas si utiles et le nombre de pièces converti en euros rend l'investissement peu intéressant.Par ailleurs, les cartes postales que vos Pikmin vont récupérer lors de leurs expéditions pendant l’événement arboreront un motif spécial de Pâques.A lire aussi : tout sur les défis communautaires dans Pikmin Bloom Pikmin Bloom est une manière très ludique et prenante de joindre l'utile à l'agréable : lancez le jeu avant de partir en balade ou en vadrouille, mettez cette page en favori pour bien revoir la liste des missions et savoir quels pétales de fleur rechercher en priorité.Et si vous souhaitez vous lancer dans le jeu maintenant, voici le code d'invitation de votre dévoué : DMSLUEOZO. N'oubliez pas de transmettre une demande d'amitié dès votre entrée dans le jeu pour recevoir des récompenses de connexion : une pousse dorée, des emplacements spéciaux, et des détecteurs (ce mois-ci).Pour télécharger l'application, rendez-vous sur PlayStore (Android) ou AppStore (Apple).