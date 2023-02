Pikmin Bloom : un événement en 2 parties pour la Saint-Patrick dès le 1e mars 2023

1e partie de l'événement St Patrick : du 1e au 31 mars

Mission 1 : Planter 1500 fleurs de couleur jaune

Mission 2 : Planter 1500 fleurs rouges

Mission 3 : Battre 5 champignons

Mission 4 : Planter 1500 fleurs bleues

Mission 5 : Planter 1500 fleurs blanches

Mission 6 : Détruire 5 champignons

Mission 7 : Planter 1500 fleurs de vent

Mission 8 : Planter 4000 fleurs

Mission 9 : Faire pousser 6 Pikmin

Mission 10 : Planter 2000 fleurs de couleur jaune

Mission 11 : Planter 2000 fleurs rouges

Mission 12 : Battre 5 champignons

Mission 13 : Planter 2000 fleurs bleues

Mission 14 : Planter 2000 fleurs de vent bleues

Mission 15 : Faire pousser 6 Pikmin

Mission 16 : Planter 3000 fleurs blanches

Mission 17 : Planter 2000 fleurs de vent blanches

Mission 18 : Battre 5 champignons

Mission 19 : Planter 3000 fleurs de couleur jaune

Mission 20 : Planter 2000 fleurs de vent jaunes

Mission 21 : Faire pousser 6 Pikmin

Mission 22 : Planter 3000 fleurs rouges

Mission 23 : Planter 2000 fleurs de vent rouges

Mission 24 : Battre 5 champignons

Mission 25 : Planter 3000 fleurs bleues

Mission 26 : Planter 2000 fleurs de vent bleues

Mission 27 : Faire pousser 6 Pikmin

Mission 28 : Planter 5000 fleurs

Mission 29 : Planter 3000 fleurs de vent

Mission 30 : Battre 5 champignons

2e partie de l'événement St Patrick : à partir du 17 mars

Pikmin Bloom détaille son événement de la Saint-Patrick, un événement qui revient donc en 2023 et qui cette année durera tout le mois et commencera donc dès le 1er mars. Cette année, l'événement se déroulera en deux temps, et histoire de ne pas marcher au hasard sans but, Niantic a déjà diffusé des détails sur le déroulement de la St Patrick dans son jeu.L'objectif pour les joueurs qui lanceront le jeu sera de participer à des missions pour gagner des Pikmin Trèfle, dont certains auront même des trèfles à quatre feuilles. Comme toujours, le gros objectif de l'événement est la possibilité de compléter sa collection de Pikmin qui pourront porter des décorations de trèfles sur leur tête.Et votre dévoué à du pain sur la planche car ses rencontres de Pikmin Trèfle à 4 feuilles ont été rares jusqu'ici :Jouez autant que faire se peut pendant cette période pour avoir le plus de Pikmin St Patrick possibles : 30 missions vous le permettront et ce sera votre clé pour la 2e partie de l'événement.Voici la liste des 30 missions :Toutes les 3 missions (mission 3-6-9-12-etc), vous recevrez une pousse dorée en plus qui contiendra systématiquement un Pikmin Déco Trèfle à 4 feuilles.Tous les Pikmin spéciaux que vous aurez pu faire grandir vous permettront d'attaquer des champignons spéciaux de couleur verte qui seront soudain omniprésents sur la carte autour de vous. Vaincre ces champignons vous permettra de recevoir de nouvelles pousses dorées, avec le secret espoir de faire pousser un Pikmin avec la décoration trèfle à 4 feuilles.Pendant tout le mois de mars, les cartes postales que vous enverrez seront aussi aux couleurs de la St Patrick. Enfin, les plus passionnés pourront aussi dépenser quelques pièces pour acheter un costume de Mii St Patrick.Ce n'est pas la première fois que l'on parle de Pikmin Bloom cette semaine : outre l'événement de la Saint-Patrick, Pikmin Bloom a également récemment bénéficié d'une mise à jour vers sa version 64.0 , qui apporte des améliorations et des ajustements au jeu, notamment pour rendre les exigences de niveau plus faciles à comprendre et une catégorie de liste pour naviguer plus facilement dans la liste de décorations de Pikmin.Bref, l'événement de la Saint-Patrick dans Pikmin Bloom se promet d'être un événement amusant pour les joueurs, qui cherchent à ajouter un peu du charme de la Saint-Patrick à leur jardin virtuel. Avec des objets à thème de trèfles et des Pikmin spéciaux à gagner, les joueurs comme votre dévoué seront certainement occupés à cultiver et à explorer tout au long du mois de mars pour venir à bout du plus grand nombre des missions et compléter la collection intégrale des Pikmin Déco Trèfle.Source : NintendoLife