La franchise Super Meat Boy se décline avec Dr. Fetus’ Mean Meat Machine sur Nintendo Switch

Dr. Fetus' Mean Meat Machine - Announce Trailer 17/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La franchise Super Meat Boy n'est pas récente mais elle s'est longtemps limitée à un seul jeu qui est restée une référence dans le jeu de plateforme. Depuis, il y a eu Super Meat Boy Forever et aujourd'hui, une nouvelle déclinaison a été annoncée.Dr. Fetus’ Mean Meat Machine mettra en scène le terrible Dr. Fetus dans un jeu de puzzle mélangeant des éléments de gameplay qui rappelle un Candy Crush dans un univers rempli des pièges du jeu Super Meat Boy original.Découvrez dès maintenant la bande-annonce du jeu :L'histoire du jeu se situe juste après celle de Super Meat Boy Forever. L'objectif est d'aider le Dr. Fetus à fabriquer le clone parfait de Super Meat Boy. Pour cela, il vous faudra compléter plus de 100 niveaux et affronter de terribles boss ! Cela promet !Dr. Fetus’ Mean Meat Machine arrivera en 2023 sur consoles, dont la Nintendo Switch.