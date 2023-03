Découvrez le thème de Bayonetta Origins en vidéo

Together in the Moonlit Forest (thème de Bayonetta Origins) 17/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'occasion de la sortie sur Nintendo Switch du préquel de Bayonetta, sobrement intitulé Bayonetta Origins, Nintendo a partagé une vidéo de l'enregistrement de la bande-son du jeu. La chanson est interprétée par Lauren McGlynn, avec des paroles écrites par Michael McGlynn et de la musique composée par Hitomi Kurokawa (PlatinumGames).Voici cette vidéo du thème "Together in the Moonlit Forest" :Le thème met en avant l'histoire de Cereza, la jeune apprentie des arts sombres, et son premier démon, Cheshire, qui a pris possession de son ours en peluche. Avant que Cereza ne devienne Bayonetta, elle a entrepris un voyage fatidique et féérique dans la forêt interdite d'Avalon, accompagnée de son démon Cheshire. Cette histoire, vous l'aurez compris, sert de prélude à la série Bayonetta.Nintendo n'a pas lésiné sur les moyens pour nous permettre de profiter au mieux de la bande-son de Bayonetta Origins, témoignant ainsi du soin et de l'attention portés à la création de la musique pour le jeu. Et si l'on en croit Damdou qui a eu la chance de pouvoir tester le jeu pour PN , c'est une belle réussite que cette aventure, la seconde occasion en moins d'un an de retrouver la sorcière de l'Umbra dans un nouveau jeu !Source : Nintendo Everything