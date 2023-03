Des contrôles tactiles et des cartes semi-automatiques annoncées pour Etrian Odyssey Origins Collection

Galerie images 18/03/2023











Etrian Odyssey Origins Collection - Announcement Trailer - Nintendo Switch 18/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Etrian Odyssey est une série de jeux de rôle qui a connu un grand succès auprès des joueurs, notamment sur consoles Nintendo. Il faut dire que la série a débuté en 2007 sur Nintendo DS et est devenue un incontournable pour les fans de jeux de rôle. La série revient sur Nintendo Switch et sur PC avec une compilation : Etrian Odyssey Origins Collection.Les joueurs pouvaient s'attendre à une expérience de jeu améliorée sur Switch, et Atlus vient de donner quelques détails en ce sens. Le jeu comprendra des fonctionnalités de cartographie automatique et de contrôle tactile. La cartographie automatique permettra aux joueurs de tracer automatiquement une carte de leur progression dans le donjon. Les joueurs pourront également utiliser l'écran tactile pour dessiner des cartes et prendre des notes personnelles.Les contrôles tactiles, explique Atlus, ajouteront une nouvelle dimension à l'expérience de jeu. Les joueurs pourront en effet utiliser l'écran tactile pour naviguer dans les menus et les options de personnalisation, offrant une expérience de jeu plus fluide et plus intuitive.Etrian Odyssey Origins Collection sur Switch proposera donc une expérience de jeu améliorée grâce à ses fonctionnalités de cartographie automatique et de contrôle tactile. Les joueurs pourront profiter d'un jeu de rôle plus fluide et plus intuitif sur la console hybride de Nintendo.Pour le plaisir, voici pour rappel la bande-annonce révélant la sortie de cette compilation sur Nintendo Switch :Source : Atlus via Siliconera