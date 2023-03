Activision Blizzard : l'Europe se donne un mois supplémentaire pour prendre sa décision

Depuis plus d'un an, l'actualité de l'industrie du jeu vidéo tourne autour du potentiel rachat du groupe Activision Blizzard par Microsoft pour une somme record de 68 milliards de dollars. Si un tel rachat venait à avoir lieu, ses impacts pourraient être importants.C'est pourquoi, les régulateurs mondiaux se penchent sur ce dossier pour autoriser ou non un tel rachat qui dérange principalement Sony, le concurrent historique de Microsoft dans le secteur qui craint de perdre son avantage, notamment vis-à-vis de la licence Call of Duty.Le dossier de Microsoft doit principalement obtenir l'accord de l'autorité américaine, britannique et européenne. Pour améliorer son dossier, l'entreprise américaine a noué des accords avec de nombreux acteurs du secteur : Nintendo, Steam, mais aussi NVidia, en promettant l'arrivée de la licence Call of Duty pour une durée d'au moins dix ans.Autant d'éléments qui changent la donne et qui oblige donc les autorités à repousser leur décision, pour se laisser le temps d'étudier pleinement la situation actuelle et à venir, en cas d'un tel rachat.La Commission Européenne en charge du dossier du côté de l'Europe, avait prévu de rendre sa décision le 25 avril au plus tard. Désormais, la deadline est calée au 22 mai. Cela fait directement suite aux derniers éléments fournis par Microsoft.Ce report est de bon augure pour Microsoft même si le dossier semblait moins coincer du côté de l'Europe que du côté du Royaume Uni et des États-Unis où les arguments de Sony font davantage mouche. L'histoire promet de se poursuivre tout au long du printemps !Source : Eurogamer