3DS / WiiU : Pokémon en force à quelques jours de la fermeture du eShop

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Red

3. Pokemon Yellow

4. Pokemon Gold

5. Pokemon Silver

6. Pokemon Blue

7. Pokemon Dream Radar

8. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

9. Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

10. Shovel Knight: Treasure Trove

11. Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

12. Apollo Justice: Ace Attorney

13. Monster Hunter 4 Ultimate

14. Mega Man Legacy Collection

15. Monster Hunter Generations

16. Monster Hunter 3 Ultimate

17. Super Street Fighter IV 3D Edition

18. Pokemon Trading Card Game

19. Zelda: Oracle of Ages

20. Resident Evil Revelation



Le 31 mars, le Nintendo eShop fermera ses portes sur 3DS et WiiU. Il ne vous reste donc plus que quelques jours acquérir les dernières pépites des deux consoles de Nintendo qui ont désormais cédé leur place à la console hybride, la Nintendo Switch.Si la WIiU a vu beaucoup de ses titres être porté sur la Switch, du fait de leur architecture semblable (et des mauvaises ventes de la console à l'époque), ce n'est pas forcément le cas de la 3DS et de nombreux titres sont à ce jour uniquement disponible sur la console à double écran de la console.Les joueurs sont donc nombreux à se ruer sur la boutique en ligne de la console pour acheter les jeux qui manqueront à leur ludothèque à partir du 1er avril. Un mouvement qui se reflète évidemment dans le top des ventes de la console.Dans le top 20 des jeux les plus vendus en ligne en Amérique du Nord, nous retrouvons l'intégralité des jeux Pokémon sortis sur Game Boy et Game Boy Color, mais aussi de nombreux jeux Phoenix Wright, qui n'ont pas été porté sur la Switch.Voici le classement complet :Nous espérons que Nintendo ne tardera pas trop à rendre disponible les jeux Pokémon sur les applications Nintendo Switch Online ! A partir du 1er avril, les jeux ne seront plus disponibles à la vente ! Pas de temps à perdre !Source : NintendoLife