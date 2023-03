Un artiste ayant travaillé sur Metroid Prime : Remastered déclare souhaiter travailler sur les autres épisodes

L'arrivée de Metroid Prime Remastered sur Switch aura surpris à plus d'un titre. Autant par sa disponibilité soudaine après le Nintendo Direct l'ayant annoncé que par la qualité de la re-masterisation, cet épisode semble faire consensus. Il n'est donc pas étonnant qu'un artiste nommé Anthony Garcellano s'est exprimé lors d'un podcast sur son souhait de pouvoir travailler sur la re-masterisation des épisodes 2 et 3.





Cependant, depuis la diffusion du podcast en question, celui-ci est repassé à un statut privé et ne peux plus être écouté. La raison de ce changement est un mystère mais la déclaration peut être interprété comme une information disant que les autres épisodes n'ont pas été envisagés, ou ne bénéficieront pas d'une telle mise à jour. Une telle déclaration peut donc être interprétée comme frôlant l'accord de Non-divulgation que les éditeurs peuvent imposer à leurs partenaires. Il y a une chose rassurante dans tout cela, nous ne sommes pas les seuls à vouloir voir les suites arriver ! Et vous ?