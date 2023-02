Une jaquette réversible pour l'édition physique de Metroid Prime Remastered aux USA

Metroid Prime Remastered physical release features the Japanese cover as reversible box art https://t.co/DziCgZxvCC photos posted by u/LegoFan12345 pic.twitter.com/qrFMFTyTYm — Nintendeal (@Nintendeal) February 18, 2023

Les fans de la franchise Metroid seront heureux d'apprendre que la version physique de Metroid Prime Remastered pour la Nintendo Switch comportera une jaquette réversible. En tout cas, c'est a priori une certitude pour la version américaine du jeu, car les réseaux sociaux ont permis ce week-end de découvrir la double jaquette en photo.En effet, les utilisateurs de Reddit ont partagé des photos d'un exemplaire du jeu avec une couverture alternative, qui présente une image de Samus Aran différente de celle de la jaquette principale.C'est une nouvelle sympathique pour les fans de Metroid Prime, car cette couverture alternative comporte un clin d'œil à la version japonaise de la version historique. La couverture réversible présente une image de Samus Aran qui est identique à celle de la version japonaise, ainsi qu'un logo rouge avec le mot "Metroid" écrit en japonais. On espère que ce clin d'oeil sera aussi proposé au public européen.La sortie physique de Metroid Prime Remastered est très attendue par les fans de la franchise, car il s'agit de la première version physique d'un FPS Metroid sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà disponible en version numérique depuis le Nintendo Direct du 8 février 2023 , et a déjà reçu bon nombre de critiques plus que positives pour la qualité de sa mise à jour graphique et sa jouabilité.Quelle illustration aura donc votre préférence dans votre collection, si vous avez décidé d'opter pour l'édition physique du jeu attendue pour le 3 mars 2023. D'ailleurs, si vous êtes collectionneur, sachez que Micromania propose en cadeau pour toute précommande un poster au format A2 de Metroid, cliquez ici pour découvrir les détails inhérents à cette opération commerciale.Source : NintendoLife