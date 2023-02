Nippon Ichi Software tease un nouveau RPG 20/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nippon Ichi Software, l'éditeur de jeux vidéo japonais spécialiste des RPG derrière les franchises Disgaea et Legend of Heroes pour ne citer que ceux-là, a annoncé sur Twitter qu'il préparait un nouveau RPG pour la console Switch (et également prévu sur PS4/PS5).La firme a publié une bande-annonce très courte sur son compte Twitter, donnant un aperçu du nouveau jeu. Cependant, le teaser ne donne pas beaucoup d'informations sur le nouveau RPG en question, laissant les fans dans l'expectative :Le jeu mélangera des éléments de "superpowers x academy RPG" dit le tweet de l'éditeur, mais il n'y a pas de détails supplémentaires sur l'intrigue ou le gameplay. Les fans spéculent sur le type de jeu dont il pourrait être question, et si cela ne serait pas le signe qu'une nouvelle franchise est en cours de développement au sein des studios de NIS.Malgré cela, la nouvelle a suscité l'excitation des fans qui attendent avec impatience plus de détails sur ce nouveau RPG qui est donc annoncé sur Nintendo Switch. La mention d'un univers scolaire nous ferait pencher pour un jeu dans la série des Danganronpa, mais pour l'heure, on n'a vraiment aucune info en ce sens de la part de NIS et vu le nombre de RPG sortis de chez eux, on a l'embarras du choix.Comme il s'agit d'un teaser, il est plus que probable que Nippon Ichi Software divulguera de nouvelles informations dans les semaines à venir. Il faudra donc se montrer patient pour savoir ce que le studio nous réserve.Source : Nintendo Everything