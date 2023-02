Pokémon GO : des codes pour capturer Regirock, Regice et Registeel

La Journée Pokémon se rapproche et comme chaque année un évènement aura lieu dans Pokémon GO pour mettre à l'honneur une région Pokémon.Après Kanto et Johto, c'est logiquement Hoenn et la 3e génération de monstres de poche qui seront les vedettes du Pokémon GO Tour cette année. Un premier évènement physique a eu lieu le week-end dernier à Las Vegas avant un évènement mondial le week-end prochain, samedi 25 février et dimanche 26 février, de 10h à 18h.Pour se préparer à cet évènement, Niantic a décidé de faire un beau cadeau aux joueurs en diffusant 3 codes permettant d'obtenir des quêtes pour capturer le trio de colosses légendaires : Regirock, Regice et Registeel.Pour obtenir ces missions, il vous suffit de vous rendre sur cette page, de vous connecter à votre compte Pokémon GO puis de renseigner les codes suivants :- Regirock : 6X4H9UCA8F7TT- Regice : YKG5ZPC4SLXAX- Registeel : 6AKRAV5WJN5FSNe tardez pas trop : ces missions expireront le 26 février !