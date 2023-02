[SPOILER] L'artbook de Zelda Tears of the Kingdom fuite sur le Net

Spoiler alert ! L'artbook de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a été victime d'une fuite massive trois mois avant la sortie officielle du jeu. Les images des pages ont rapidement été partagées sur différents forums et réseaux sociaux. Nous ne vous proposerons de voir ces visuels qu'après cette illustration quant à elle officielle, de façon à permettre à ceux qui le souhaitent de ne pas regarder ces images dans l'attente de pouvoir consulter les pages de ce livre.Selon plusieurs sources, l'artbook de la version collector de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a été victime d'une fuite conséquente sur Internet. Les images des pages de l'ouvrage ont rapidement été partagées sur différents forums et réseaux sociaux tels que Reddit pour ne citer que l'un d'eux.Cette fuite survient trois mois avant la sortie officielle du jeu, calée au 10 mai 2023. Bien que Nintendo n'ait pas encore fait de commentaire officiel sur cette situation, plusieurs sites de jeux vidéo ont décidé de ne pas publier les images ou tout autre détail lié à cette fuite afin de ne pas gâcher l'expérience de jeu des joueurs : de notre côté, nous vous proposons ci-après les images hébergées sur Nintendo Everything, vous ne pourrez donc pas les voir en consultant la fiche du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur PN.Les fans qui souhaitent éviter les spoilers devraient donc être prudents lorsqu'ils naviguent sur les réseaux sociaux ou les forums de discussion dans les heures qui viennent, c'est tentant d'accorder une grande attention aux infos parfois croustillantes dévoilées dans ce prochain livre collectir.Voici quelques photos que vous pourrez retrouver sur Nintendo Everything Source : Nintendo Everything