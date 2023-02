Le film Tetris arrive le 31 mars sur Apple TV+

Tetris - Official Trailer | Apple TV+ 19/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après Sonic et Mario, un autre monument du jeu vidéo va avoir le droit à son propre film. Il s'agit ni plus ni moins de Tetris. Le jeu d'arcade va en effet servir de trame à un film dramatique attendu sur le service Apple TV+ dans les prochaines semaines.L'histoire du film, simplement appelé "Tetris" prend place pendant les années 80 en plein guerre froide et raconte le conflit juridique concernant l'acquisition des droits du jeu (produit au sein de l'URSS) notamment par Henk Rogers (joué par Taron Egerton dans le film) pour une sortie internationale.Le film a été annoncé en 2020 mais il aura fallu être patient avant d'en voir les premières images. Découvrez ci-dessous la bande-annonce du film Tetris :Rendez-vous le 31 mars pour découvrir le film exclusivement sur Apple TV+.