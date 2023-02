Une poupée Licca-chan pour le Mar-IO day

La vie de rédacteur n'est pas de tout repos. Entre les annonces de gros jeux, les leaks, les rumeurs, les Nintendo Direct... Il y a des choses diverses et variées à vous rapporter. Il s'avère cependant parfois, que vôtre newser favori (ou pas) ait perdu à la courte paille et doit s'occuper de traiter un sujet sur lequel il aurait préféré passer son tour. Non pas parce que le sujet lui déplait, loin de là, un peu de "professionnalisme" tout de même, mais qu'il pense que d'autres sauraient le traiter mieux que lui, quoique... (Disclamer de non-responsabilité fait... on peut passer au vrai contenu de l'article :)





Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, le 10 Mars, c'est la journée de Mario. Un peu comme si cela était l'anniversaire du personnage. Pourquoi cette date me demandez-vous ? Tout simplement parce que les américains notent une date sous la forme : mois+ numéro du jour, avec le mois en 3 lettres. Le 10 Mars donne donc le Mar 10, et on peut donc croire lire "Mario". C'était l'instant culture de cet article. "Mais quand va t-on passer au vrai contenu de cet article ?" commencez-vous à me dire. J'y viens de suite. C'est donc à l'occasion du 10 mars 2023 que Takara, un éditeur de jouets va sortir une poupée Licca-chan aux couleurs de Mario. Licca-chan, c'est l'équivalent de Barbie, au Japon. Elle y est tout aussi célèbre.



Comme vous pouvez le constater sur les captures, Licca-chan est livrée avec la panoplie complète du petit plombier rouge, salopette, haut rouge et casquette. Il ne lui manque plus que les gants et la moustache. Les accessoires de coutume et le sac aux couleurs du Bloc ? pourrait en faire rêver à certains d'un tote-bag.