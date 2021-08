News Super Mario Bros (NES)

Punks, X-Men, Declarations, and some news...



Tout récemment, on découvrait avec effroi qu'un collectionneur avait enchéri à 1,56 millions de dollars pour une cartouche de Super Mario 64. Une nouvelle enchère, sur une cartouche de Super Mario Bros, a permis de pulvériser ce record, avec une enchère à deux millions de dollars.Vendredi, un internaute a donc accepté de payer une cartouche de Super Mario Bros près de deux millions de dollars. En parfait état de conservation, sous protection plastique d'origine, faisant partie d'un petit lot de production. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que dans le contexte actuel, une telle vente aux enchères atteigne les étoiles. Ca n'a pas manqué.Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la version physique du jeu n'était pas détenue par un individu, mais par une société spécialisée dans la vente de parts dans des objets de collection. Cette société, établie aux Etats-Unis, s'appelle Rally . Son mode de fonctionnement est basique, transformant un produit de collection en entreprise, peut-on lire sur son site Internet : Rally achète des objets de collection, les divise en un certain nombre de parts qui sont ensuite proposées au public. Les fans peuvent ainsi s'offrir un petit bout d'histoire, en fonction de ses finances.Une fois la période initiale de 90 jours passée, les joueurs peuvent ensuite vendre ou renforcer leur position, comme on le fait en Bourse avec des actions d'entreprise. Les autorités n'autoriseraient pas des produits financiers potentiellement dangereux pour nos concitoyens, n'est-ce pas (vous vous souvenez des subprimes ?) ?Ici, Rally avait donc acheté une cartouche de Super Mario Bros, l'avait divisé en un certain nombre de parts, avait vendu ses parts... et aujourd'hui avec la vente à 2 millions de dollars de la cartouche aux enchères ce vendredi, les investisseurs ont remporté 9 fois leur mise initiale. Joli, mais a priori assez exceptionnel dans le secteur. On avait d'ailleurs déjà écrit début juillet en découvrant la vente d'une cartouche de Super Mario 64 à 1,56 million de dollars qu'on était dans une situation exceptionnelle. On ne sait pas trop quoi dire quand l'exceptionnel se produit deux fois de suite en l'espace de 30 jours.Les médias américains ne sont toutefois pas aussi surpris que nous pouvons l'être, et estiment que ce n'est que le début d'une sorte de surenchère sur les produits physiques stars des années 1980 et 1990. Et peut-être qu'à défaut de pouvoir s'offrir la cartouche de Super Mario Bros pour soi seul, peut-être qu'en être tout simplement actionnaire est aussi, d'une certaine façon, un moyen de s'approprier un objet qui, on le voit maintenant, ne pourra plus jamais être à la porte de tout un chacun, vus les prix que l'on constate depuis quelques mois.A lire aussi : 1,56 millions de dollars pour Super Mario 64 (juillet 2021)Source : NY Times via Polygon