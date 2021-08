News Pokémon Diamant Étincelant & Pokémon Perle Scintillante (Switch)

‼️

Vous l'ignorez peut être mais plusieurs titres Pokémon sont attendus dans les prochains mois sur Nintendo Switch : Légendes Pokémon : Arceus le 28 janvier 2022 et Pokémon Diamant Étincelant & Pokémon Perle Scintillante dès le 19 novembre prochain !Deux jeux qui se sont faits bien discrets depuis qu'ils ont été annoncés en début d'année. A quelques mois de leur sortie, The Pokémon Company met les bouchées doubles avec un Pokémon Presents dédié aux futurs jeux.Ce Pokémon Presents sera diffusé mercredi 18 août, à 15h (heure de Paris).La vidéo durera très exactement 28 minutes et semble concerner uniquement ces deux jeux. Il ne faut donc pas s'attendre particulièrement à des annonces concernant Pokémon Unite ou Pokémon Sleep par exemple même si nous ne sommes pas à l'abris d'une surprise ou deux.Dans ce que nous surveillerons : le partage de l'attention entre les deux jeux qui sortiront à quelques semaines d'intervalle et développés par deux studios différents (ILCA pour les remakes de Diamant et Perle et Game Freak pour Légendes Pokémon : Arceus).Qu'attendez-vous de cette vidéo ? De notre côté, nous ne serions pas surpris de découvrir une édition collector d'une Nintendo Switch (Lite voire OLED !) lors de cette présentation.Rendez-vous mercredi prochain pour découvrir toutes les nouveautés Pokémon à venir !