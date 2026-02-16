News Films d'animation Super Mario
Un invité surprise découvert dans Super Mario Galaxy Le Film
Un set de jouets lié à Super Mario Galaxy Le Film révèle la présence d'un accessoire culte des années 1980. Ce caméo rétro ne manque pas de susciter des vagues parmi les fans !News
[SPOILER ALERT !!]
Une fuite venue tout droit des rayons jouets pourrait bien avoir vendu la mèche avant l’heure : R.O.B., le robot culte de 1985, ferait une apparition dans Super Mario Galaxy Le Film. Rien n’a encore rien officialisé par NIntendo, mais un produit dérivé du film met clairement en scène le fameux Robotic Operating Buddy, dont est issu l'acronyme ROB.
Voici le jouet en vidéo :
superbes artworks des posters du film.
Après le succès du premier film Mario, Nintendo et ses partenaires semblent décidés à élargir encore le champ des références. R.O.B. pourrait ainsi rejoindre une galerie de personnages secondaires destinés à nourrir un univers partagé plus large. Certains y verront les prémices d’un “Nintendo Cinematic Universe”, d’autres un simple bonus pour initiés.
Et vous, que pensez-vous de l’arrivée possible de R.O.B. dans Super Mario Galaxy Le Film ? Simple clin d’œil nostalgique ou vraie surprise scénaristique ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Sources : My Nintendo News, Kotaku
Review! Super Mario Galaxy Movie Jakks Gateway Galaxy Playset
Le robot star de 1985 dans la galaxie de MarioApparu comme accessoire de la NES en 1985 (selon les territoires), R.O.B. est devenu au fil des années une figure à part dans l’univers Nintendo. D’abord périphérique physique destiné à accompagner la console, son souvenir lui a permis de se réincarner en personnage jouable, par exemple dans Mario Kart DS et dans la série Super Smash Bros. Ultimate.
Une fuite venue du merchandisingL’information provient d’un set de jouets lié au film, repéré avant sa commercialisation, exactement le même cas de figure que la présence de Yoshi décelée des mois avant son "reveal" grâce à... un industriel de l'agroalimentaire.
Un clin d’œil nostalgique ou un rôle clé ?Difficile pour l’instant de savoir si R.O.B. aura droit à une simple apparition en arrière-plan ou à un rôle plus développé. Son statut à part dans l’histoire de Nintendo en fait un symbole fort : celui de la relance de l’industrie après le crash de 1983, lorsque la NES et son robot ont contribué à rassurer les distributeurs.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.