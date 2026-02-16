Rechercher sur Puissance Nintendo
Un invité surprise découvert dans Super Mario Galaxy Le Film

Un set de jouets lié à Super Mario Galaxy Le Film révèle la présence d'un accessoire culte des années 1980. Ce caméo rétro ne manque pas de susciter des vagues parmi les fans !

News
[SPOILER ALERT !!]

Une fuite venue tout droit des rayons jouets pourrait bien avoir vendu la mèche avant l’heure : R.O.B., le robot culte de 1985, ferait une apparition dans Super Mario Galaxy Le Film. Rien n’a encore rien officialisé par NIntendo, mais un produit dérivé du film met clairement en scène le fameux Robotic Operating Buddy, dont est issu l'acronyme ROB.

Voici le jouet en vidéo :
Review! Super Mario Galaxy Movie Jakks Gateway Galaxy Playset
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le robot star de 1985 dans la galaxie de Mario

Apparu comme accessoire de la NES en 1985 (selon les territoires), R.O.B. est devenu au fil des années une figure à part dans l’univers Nintendo. D’abord périphérique physique destiné à accompagner la console, son souvenir lui a permis de se réincarner en personnage jouable, par exemple dans Mario Kart DS et dans la série Super Smash Bros. Ultimate.
Ce qui rend sa présence dans Super Mario Galaxy Le Film d’autant plus intrigante, c’est qu’il n’apparaissait pas dans le jeu original Super Mario Galaxy. On serait donc face à un clin d’œil transversal, davantage tourné vers l’histoire globale de Nintendo que vers la stricte adaptation du titre Wii. Mais c'est un constat qu'on s'est déjà fait à plusieurs reprises en découvrant les superbes artworks des posters du film.

Une fuite venue du merchandising

L’information provient d’un set de jouets lié au film, repéré avant sa commercialisation, exactement le même cas de figure que la présence de Yoshi décelée des mois avant son "reveal" grâce à... un industriel de l'agroalimentaire.
Sur les visuels promotionnels, on distingue clairement le petit robot gris et rouge intégré à un playset "Galaxie du Portail". Ce type de fuite via les produits dérivés n’est pas inédit comme on vient de le revoir avec Yoshi sur ce seul film : les figurines et prototypes révèlent souvent des personnages avant les bandes-annonces officielles.

Un clin d’œil nostalgique ou un rôle clé ?

Difficile pour l’instant de savoir si R.O.B. aura droit à une simple apparition en arrière-plan ou à un rôle plus développé. Son statut à part dans l’histoire de Nintendo en fait un symbole fort : celui de la relance de l’industrie après le crash de 1983, lorsque la NES et son robot ont contribué à rassurer les distributeurs.

Après le succès du premier film Mario, Nintendo et ses partenaires semblent décidés à élargir encore le champ des références. R.O.B. pourrait ainsi rejoindre une galerie de personnages secondaires destinés à nourrir un univers partagé plus large. Certains y verront les prémices d’un “Nintendo Cinematic Universe”, d’autres un simple bonus pour initiés.

Et vous, que pensez-vous de l’arrivée possible de R.O.B. dans Super Mario Galaxy Le Film ? Simple clin d’œil nostalgique ou vraie surprise scénaristique ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !

Sources : My Nintendo News, Kotaku
