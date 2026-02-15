News Films d'animation Super Mario
Super Mario Galaxy le film : 7 posters pour mieux découvrir son casting
Nintendo et Illumination dévoilent sept nouveaux posters de Super Mario Galaxy le film, mettant en avant ses héros iconiques et quelques clins d’œil tout simplement splendides.News
À l’approche de sa sortie au cinéma le 1er avril 2026, Super Mario Galaxy le film se dote d’une nouvelle salve de visuels promotionnels. Nintendo et Illumination ont en effet mis en ligne sept posters centrés sur les principaux personnages du long-métrage.
On y retrouve notamment Harmonie, Mario, Luigi ou encore Bowser Jr., chacun bénéficiant d’un traitement qui rappelle les grandes affiches de films d’animation hollywoodiens. Inutile pour Universal de miser sur la notoriété de ses comédiens de doublage comme Chris Pratt pour Mario ou Jack Black pour Bowser, Nintendo semble laisser ses personnages porter la communication. Un choix cohérent, tant l’iconographie de la licence parle d’elle-même.
Plus surprenant, on aperçoit également des Piantas, ces habitants colorés issus de Super Mario Sunshine, une référence inattendue qui élargit le spectre des hommages et confirme que le film pourrait piocher dans différentes époques de la franchise pour enrichir son univers. Cette démarche n'est pas sans rappeler celle adoptée dans le précédent film Super Mario Bros., où les références étaient nombreuses sans jamais alourdir le récit.
Ces nouveaux posters s’inscrivent dans une stratégie de communication déjà bien installée autour du film. On se souvient de la bande-annonce du Super Mario Galaxy le film lors d'un Direct dédié, qui avait donné le coup d’envoi des grandes révélations. Plus récemment, la publicité diffusée lors du Super Bowl 2026 a permis au grand public de découvrir de nouvelles images, tandis que le teaser “Level Up” mettait l’accent sur l’action et le rythme. Et tout cela sans oublier le trailer centré sur Yoshi, tout récemment !
Que pensez-vous de ces affiches ? Avez-vous repéré d’autres clins d’œil cachés dans les visuels ? Nous, on adore !!! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord
Des visuels soignés pour célébrer les héros de la galaxieChaque affiche met en avant un personnage majeur aperçu dans les bandes-annonces, avec un travail artistique particulièrement réussi sur les couleurs et les décors. L’espace, les galaxies et les planètes sphériques typiques de Super Mario Galaxy composent des arrière-plans détaillés, sublimant l’esthétique du jeu Wii de 2007.
Des caméos qui raviront les fans de longue dateLes plus attentifs auront remarqué que ces posters ne se contentent pas de mettre en scène les têtes d’affiche. Dans les décors, plusieurs caméos apparaissent. Les adorables Lapins Étoiles de Super Mario Galaxy sont visibles, par exemple.
