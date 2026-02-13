Neva : Prologue se dévoile !

Nomada Studio et Devolver Digital nous reviennent avec un DLC issu de leur petit bijou onirique Neva.
Ce jeu d'action aventures a reçu un franc succès critique à sa sortie, couronné par une superbe note à la rédaction de PN. Pensé comme une expérience unique, Neva se démarque par un univers original à mi-chemin entre la poésie et l'horreur. Si vous ne l'avez pas encore essayé, nous vous recommandons vivement de franchir le pas.
Le jeu est d'ailleurs également disponible dans une superbe version Deluxe incluant un artbook de très bonne qualité ainsi qu'un cd physique reprenant la bande originale composée par le collectif Barcelonais Berlinist.
Le jeu revient donc sur le devant de la scène avec un DLC intitulé Neva : Prologue qui se situe donc chronologiquement avant la période de Neva. Ce contenu additionnel éclaircira le début de la relation entre Alba et Neva. Neva : Prologue reprend exactement donc l'histoire et la direction graphique en ajoutant des éléments au Lore. De nouvelles mécaniques de jeu et de nouveaux défis sont également attendues.
A la rédaction, nous avons donc hâte de se replonger dans cet univers et cette annonce confirme que les studios de Devolver Digital n'en ont pas fini avec l'univers de Neva. Neva: Prologue sera donc disponible le 19 février sur Nintendo Switch au prix de 2,99 euros.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.