007 First Light : un nouveau trailer et une sortie le 27 mai 2026
IO Interactive dévoile un story trailer de 007 First Light et confirme sa sortie le 27 mai 2026, notamment sur Nintendo Switch 2. Découvrons tout cela en détail !News
Un James Bond encore en formationRévélée lors du Sony PlayStation State of Play de la nuit dernière, cette nouvelle bande-annonce pose les bases d’un Bond encore inexpérimenté, recruté par le MI6 et propulsé dans le programme 00 récemment relancé. Interprété par Patrick Gibson, le jeune agent doit faire ses preuves dans un univers où l’initiative personnelle ne s’accorde pas toujours avec la discipline imposée par la hiérarchie.
Voici la bande-annonce :
Des figures emblématiques et de nouveaux visagesAu cœur de cette intrigue mondiale, Bond peut compter sur le soutien de M, incarnée par Priyanga Burford, qui voit en lui le potentiel d’un agent capable de prendre des décisions dans des situations critiques. Face à lui, John Greenway, ancien agent 00 interprété par Lennie James, incarne la rigueur et le respect strict des règles. Leur opposition de philosophies semble constituer l’un des fils rouges du scénario.
Oui, le jeu sortira bien sur Nintendo Switch 2 !Pour les joueurs Nintendo, la promesse d'une version pour Nintendo Switch 2 est de bon augure. IO Interactive semble vouloir proposer une expérience complète sur l’ensemble des plateformes actuelles lors de sa sortie simultanée le 27 mai 2026.
Ceux qui souhaitent soutenir le studio et l'éditeur peuvent déjà précommander le jeu : il existe une Édition Collector et une Édition Héritage. Les joueurs qui réserveront le titre bénéficieront d’une mise à niveau vers l’Édition Deluxe, d’un accès anticipé de 24 heures ainsi que de contenus cosmétiques exclusifs. Ca ne coûte pas grand chose au studio, mais ça fait toujours plaisir !
IO Interactive revisite les origines de 007Selon Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, le studio a choisi de revisiter les débuts de James Bond, en montrant les moments fondateurs qui façonnent l’agent avant qu’il ne devienne la figure mythique que l’on connaît. L’idée est de proposer un Bond en construction, déjà doté d’instinct et de détermination, mais encore en quête de sa place.
Que pensez-vous de cette approche centrée sur les origines de Bond ? La sortie sur Switch 2 vous intéresse-t-elle ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord
