007 First Light A paraître sur Switch 2 le 27/03/2026
News 007 First Light (Switch 2)

007 First Light : un nouveau trailer et une sortie le 27 mai 2026

IO Interactive dévoile un story trailer de 007 First Light et confirme sa sortie le 27 mai 2026, notamment sur Nintendo Switch 2. Découvrons tout cela en détail !

News
IO Interactive et Amazon MGM Studios ont présenté une nouvelle bande-annonce de 007 First Light, leur jeu d’action-aventure centré sur les origines de James Bond. Attendu pour le 27 mai 2026, le titre sortira sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally, Xbox ROG Ally X et PC.

Un James Bond encore en formation

Révélée lors du Sony PlayStation State of Play de la nuit dernière, cette nouvelle bande-annonce pose les bases d’un Bond encore inexpérimenté, recruté par le MI6 et propulsé dans le programme 00 récemment relancé. Interprété par Patrick Gibson, le jeune agent doit faire ses preuves dans un univers où l’initiative personnelle ne s’accorde pas toujours avec la discipline imposée par la hiérarchie.

Voici la bande-annonce :
007 First Light - Story Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
La vidéo met notamment en avant une mission en Islande, où l’on découvre un Bond instinctif, capable de sang-froid mais parfois téméraire. Bref, Bond, quoi, qui fait du Bond ! Cette approche rappelle en plus la liberté d’action offerte par la série Hitman du même studio, tout en l’inscrivant dans un cadre plus narratif et cinématographique propre à la licence 007 désormais récupérée par Amazon.

Des figures emblématiques et de nouveaux visages

Au cœur de cette intrigue mondiale, Bond peut compter sur le soutien de M, incarnée par Priyanga Burford, qui voit en lui le potentiel d’un agent capable de prendre des décisions dans des situations critiques. Face à lui, John Greenway, ancien agent 00 interprété par Lennie James, incarne la rigueur et le respect strict des règles. Leur opposition de philosophies semble constituer l’un des fils rouges du scénario.
La traque d’un agent renégat, 009, sert de première véritable mission sur le terrain pour le programme 00. L’aventure mènera Bond des Carpates à un marché noir nommé Aleph, où il croisera des personnages comme Bawma, joué par Lenny Kravitz, ou encore Charlotte Roth, interprétée par Noemie Nakai. Les alliances et les loyautés seront au cœur de l’expérience.

Oui, le jeu sortira bien sur Nintendo Switch 2 !

Pour les joueurs Nintendo, la promesse d'une version pour Nintendo Switch 2 est de bon augure. IO Interactive semble vouloir proposer une expérience complète sur l’ensemble des plateformes actuelles lors de sa sortie simultanée le 27 mai 2026.

A lire aussi : 007 First Light dans les jeux AAA de 2026 qu'on surveille

Ceux qui souhaitent soutenir le studio et l'éditeur peuvent déjà précommander le jeu : il existe une Édition Collector et une Édition Héritage. Les joueurs qui réserveront le titre bénéficieront d’une mise à niveau vers l’Édition Deluxe, d’un accès anticipé de 24 heures ainsi que de contenus cosmétiques exclusifs. Ca ne coûte pas grand chose au studio, mais ça fait toujours plaisir !

IO Interactive revisite les origines de 007

Selon Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, le studio a choisi de revisiter les débuts de James Bond, en montrant les moments fondateurs qui façonnent l’agent avant qu’il ne devienne la figure mythique que l’on connaît. L’idée est de proposer un Bond en construction, déjà doté d’instinct et de détermination, mais encore en quête de sa place.
Après des années dominées par les adaptations cinématographiques et les classiques comme GoldenEye 007 à jamais dans nos coeurs, ce nouvel épisode entend offrir une vision moderne du mythe. Reste à voir comment le gameplay viendra soutenir cette ambition côté Histoire !

Que pensez-vous de cette approche centrée sur les origines de Bond ? La sortie sur Switch 2 vous intéresse-t-elle ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord
Source : communiqué de presse
