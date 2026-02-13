Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Castlevania: Belmont’s Curse Disponible sur Switch
News Castlevania: Belmont’s Curse (Switch)

Castlevania de retour en 2026 sur Nintendo Switch avec Castlevania: Belmont’s Curse

Konami a annoncé hier l'arrivée d'un nouveau jeu Castlevania sur consoles, pour fêter dignement les 40 ans de la saga.

News
Cette nuit, Sony a diffusé un State of Play riche en annonces pour ses consoles PlayStation mais de nombreuses annonces ont permis de découvrir des jeux à venir également sur consoles Nintendo.

C'est notamment le cas des jeux Konami qui ont occupé une large partie de la présentation. Parmi ces jeux se trouve l'annonce du prochain jeu Castlevania à venir sur Nintendo Switch en 2026.

Des studios français derrière le prochain jeu Castlevania

Développé en collaboration avec les studios français d'Evil Empire et de Motion Twin, Castlevania: Belmont's Curse sera un jeu metroidvania, dans la veine de Dead Cells, précédent jeu des studios bordelais et qui avait déjà collaboré avec Konami le temps d'un DLC.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :
Castlevania: Belmont's Curse Announcement Trailer (PEGI) | KONAMI
Retrouvez la vidéo sur YouTube
L'histoire se déroulera à Paris, 23 ans après les évènements de Dracula's Curse. La cathédrale Notre-Dame est mise en avant et devrait servir de décors au jeu.

Sortie prévue en 2026 sur Nintendo Switch et donc Nintendo Switch 2, sans qu'une version spécifique à la console de Nintendo ne soit annoncée pour le moment.

Le 40e anniversaire de la saga en ligne de mire

Ce premier jeu marque l'ouverture des festivités pour l'année 2026 qui viendra fêter le 40e anniversiare de la saga Castlevania. En 1986, le premier jeu Castlevania sortait sur Famicom puis sur NES.
Konami en a profité pour annoncer que d'autres produits Castlevania arriveraient en 2026 pour venir fêter cet anniversaire. A quoi pouvons nous nous attendre ? Des compilations en pagaille comme ces derniers temps ? Quelque chose de plus ? Suspense et affaire à suive !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

bahascaux
Hate de tester ça, il y a un cetain dynamisme qui me plait beaucoup !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil