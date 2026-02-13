News Castlevania: Belmont’s Curse (Switch)
Castlevania de retour en 2026 sur Nintendo Switch avec Castlevania: Belmont’s Curse
Konami a annoncé hier l'arrivée d'un nouveau jeu Castlevania sur consoles, pour fêter dignement les 40 ans de la saga.News
Cette nuit, Sony a diffusé un State of Play riche en annonces pour ses consoles PlayStation mais de nombreuses annonces ont permis de découvrir des jeux à venir également sur consoles Nintendo.
C'est notamment le cas des jeux Konami qui ont occupé une large partie de la présentation. Parmi ces jeux se trouve l'annonce du prochain jeu Castlevania à venir sur Nintendo Switch en 2026.
Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :
Sortie prévue en 2026 sur Nintendo Switch et donc Nintendo Switch 2, sans qu'une version spécifique à la console de Nintendo ne soit annoncée pour le moment.
Des studios français derrière le prochain jeu CastlevaniaDéveloppé en collaboration avec les studios français d'Evil Empire et de Motion Twin, Castlevania: Belmont's Curse sera un jeu metroidvania, dans la veine de Dead Cells, précédent jeu des studios bordelais et qui avait déjà collaboré avec Konami le temps d'un DLC.
L'histoire se déroulera à Paris, 23 ans après les évènements de Dracula's Curse. La cathédrale Notre-Dame est mise en avant et devrait servir de décors au jeu.
Castlevania: Belmont's Curse Announcement Trailer (PEGI) | KONAMI
