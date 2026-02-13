Castlevania de retour en 2026 sur Nintendo Switch avec Castlevania: Belmont’s Curse

Des studios français derrière le prochain jeu Castlevania

Castlevania: Belmont's Curse Announcement Trailer (PEGI) | KONAMI Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 40e anniversaire de la saga en ligne de mire

Cette nuit, Sony a diffusé un State of Play riche en annonces pour ses consoles PlayStation mais de nombreuses annonces ont permis de découvrir des jeux à venir également sur consoles Nintendo.C'est notamment le cas des jeux Konami qui ont occupé une large partie de la présentation. Parmi ces jeux se trouve l'annonce du prochain jeu Castlevania à venir sur Nintendo Switch en 2026.Développé en collaboration avec les studios français d'Evil Empire et de Motion Twin, Castlevania: Belmont's Curse sera un jeu metroidvania, dans la veine de Dead Cells, précédent jeu des studios bordelais et qui avait déjà collaboré avec Konami le temps d'un DLC.Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :L'histoire se déroulera à Paris, 23 ans après les évènements de Dracula's Curse. La cathédrale Notre-Dame est mise en avant et devrait servir de décors au jeu.Sortie prévue en 2026 sur Nintendo Switch et donc Nintendo Switch 2, sans qu'une version spécifique à la console de Nintendo ne soit annoncée pour le moment.Ce premier jeu marque l'ouverture des festivités pour l'année 2026 qui viendra fêter le 40e anniversiare de la saga Castlevania. En 1986, le premier jeu Castlevania sortait sur Famicom puis sur NES.Konami en a profité pour annoncer que d'autres produits Castlevania arriveraient en 2026 pour venir fêter cet anniversaire. A quoi pouvons nous nous attendre ? Des compilations en pagaille comme ces derniers temps ? Quelque chose de plus ? Suspense et affaire à suive !