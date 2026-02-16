Rechercher sur Puissance Nintendo
True Fear: Foursaken Souls Part 3 Disponible sur Switch depuis le 16/02/2026
News True Fear: Foursaken Souls Part 3 (Switch)

True Fear: Forsaken Souls Part 3 conclut la trilogie sur Nintendo Switch

Le thriller horrifique True Fear: Forsaken Souls Part 3 est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch, marquant la fin de la trilogie culte de Goblinz Enterprises.

News
Le dernier chapitre de True Fear: Forsaken Souls est désormais accessible sur le Nintendo eShop. Développé par Goblinz Enterprises et édité par The Digital Lounge, True Fear: Forsaken Souls Part 3 vient conclure une saga qui a déjà cumulé plus de 20 millions de téléchargements sur iOS et Android. Les joueurs Switch peuvent désormais découvrir l’intégralité de l’histoire de Holly Stonehouse sur la console hybride de Nintendo.

A l'heure où nous publions ces lignes, le jeu n'est disponible que sur l'eShop américain, pas encore sur l'eShop européen.
True Fear: Forsaken Souls Part 3 Trailer December 2024
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une trilogie horrifique enfin complète sur Switch

Ce troisième épisode met un point final au récit centré sur Holly Stonehouse, en quête de vérité sur le passé sombre de sa famille. L’aventure avait débuté dans le manoir abandonné des Stonehouse, cadre du premier épisode sorti en 2016, avant de se poursuivre dans l’asile de Dark Falls dans le second volet en 2018.

Avec Part 3, les questions laissées en suspens trouvent enfin leurs réponses. Le scénario promet de lever le voile sur les secrets familiaux et sur l’entité qui hante la lignée Stonehouse depuis des générations.

Pour rappel, les deux premiers épisodes sont toujours disponibles sur Nintendo Switch, permettant de parcourir la trilogie dans son intégralité sur une seule et même console.
Du point-and-click horrifique en mode portable ou sur TV

Fidèle à ses origines, True Fear: Forsaken Souls Part 3 est un point-and-click axé sur l’exploration, la résolution d’énigmes et la recherche d’indices. On doit y décrypter des codes, examiner des documents familiaux et découvrir des objets cachés pour progresser dans l’enquête.

Le titre mise sur une ambiance pesante, renforcée par des séquences cinématiques qui viennent rythmer la narration. L’atmosphère rappelle certains classiques du genre, entre enquête psychologique et frissons progressifs, avec un rythme qui privilégie la tension plutôt que l’action pure.

Du contenu bonus pour les joueurs Switch

La version Nintendo Switch s’accompagne de contenus supplémentaires, dont des images et séquences “behind the scenes” proposées par les développeurs. Ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur la conception de ce troisième épisode et sur les choix narratifs opérés pour conclure cette saga.

Avec sa disponibilité annoncée sur le Nintendo eShop, True Fear: Forsaken Souls Part 3 vient ainsi compléter une trilogie qui s’est d’abord illustrée sur mobile avant de conquérir d’autres supports comme Steam et PlayStation. Amateurs de jeux narratifs et d’énigmes horrifiques, vous pouvez désormais vivre cette conclusion sur Switch, en mode docké comme en portable.
Avez-vous déjà joué aux deux premiers épisodes sur Switch ou sur mobile ? Comptez-vous découvrir la conclusion de l’histoire de Holly sur la console de Nintendo ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

True Fear: Forsaken Souls Part 3 est proposé pour 9.99$ sur l'eShop US, et devrait prochainement arriver sur l'eShop EU.

Source : communiqué de presse
