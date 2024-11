Un bien bel artwork pour Zelda: Echoes of Wisdom

Une princesse recherchée, la princesse Zelda, qui court dans la nuit noire.

Cachée derrière la capuche de Link, elle voyage à travers Hyrule.

Histoire de remettre un coup de projecteur sur The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo a diffusé sur Twitter un tout nouvel artwork absolument charmant :Ce tweet se traduit ainsi :On voit bien qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher dans cette image, si ce n'est le plaisir de l'admirer avant de retourner vaquer à nos occupations ! L'artwork nous montre Zelda cachée sous une cape avec une capuche. Armée de son sceptre, elle semble en plein voyage.Ceux qui ont déjà eu la chance de jouer à Echoes of Wisdom savent tout à faire quel est sa mission. Mais si vous faites partie de ceux qui devront patienter jusqu'à Noël avant de pouvoir jouer au jeu, eh bien on vous laisse vous poser la question : que fait-elle ? Où va-t-elle ? Pourquoi a-t-elle l'ai si préoccupée ? Et cette affiche, derrière elle, ne dirait-on pas que la princesse est... recherchée et qu'ici, donc, elle essaie de cacher son visage royal ?Que de questions auxquelles bon nombre d'entre nous avons déjà répondu depuis le 26 septembre 2024. Dans notre test du jeu , nous en parlions comme une "excellente aventure, originale, [...] une grande réussite pour Nintendo". Convaincu ?