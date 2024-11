Une démo pour Fitness Boxing 3: Your personal trainer

Aperçu détaillé de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

En assurant la diffusion de Fitness Boxing 3: Your personal trainer sur Nintendo Switch en Occident, Nintendo entend-il réitérer le succès obtenu par Wii Fit en son temps et Ring Fit Adventure plus récemment ? On l'ignore, mais tout est fait en tout cas pour attirer l'attention du public sur ce nouveau jeu de fitness.La démo maintenant disponible sur l'eShop permet de tester certaines fonctionnalités proposées par le jeu. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la bande-son du jeu. Et si vous devenez accro au fitness boxing, vous pourrez transférer votre sauvegarde vers la version complète du jeu à paraître le 5 décembre prochain.La démo propose de retrouver les modes suivants que les fans de la franchise connaissent déjà :- Séance du jour- Entrainement libre- Missions du jour- Missions de la semaine- EtirementsMais deux nouveaux modes pourront être testés dans cette démo :- Boxe assise : comme son nom l'indique, ce mode permet de faire de la boxe en restant assis- Exercice des gants : vous boxez avec votre coach pour réaliser des combos, en jouant à votre propre rythmePuisque l'on parle de coach, le moment est venu de vous présenter Lin, qui sera la coach virtuelle qui pourra vous accompagner dans cette démo. Nintendo précise que les voix des 6 entraineurs ont toutes été doublées dans le cadre de l'adaptation occidentale du jeu.La démo permettra de personnaliser Lin avec quelques vêtements et accessoires, en sachant que la version complète proposera plus d'éléments de personnalisation pour les coachs.Pour découvrir plus en détail Fitness Boxing 3, vous pouvez consulter la vidéo suivante :Rendez-vous sur la page eShop de Nintendo pour initier le téléchargement de la démo du jeu :