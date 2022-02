Thunder Kid arrive sur Nintendo Switch

En l'an 201X, la guerre a déjà ravagé une grande partie du continent lorsqu'une IA se rebelle contre ses créateurs et dirige une armée de robots pour conquérir l'Amérique du Nord, connue sous le nom de Robot Empire.

Formé dès son plus jeune âge comme agent de justice, Thunder Kid est envoyé au combat contre la Robot Royalty et doit empêcher l'empire de conquérir le monde !



Thunder Kid est un jeu d'action run 'n' gun low-poly 3D. En tant que Thunder Kid, vous devrez courir, sauter et vous frayer un chemin à travers des environnements 3D colorés et variés, explorez des forêts, des grottes, des falaises et des paysages urbains. Éliminez les robots ennemis et les ennemis massifs dans un mélange unique de style rétro !

Galerie images 28/02/2022















Principales caractéristiques:

Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor Trailer (PS4/PS5, Xbox, Switch) 28/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est via le Le Spring Showcase 2022 que l'éditeur Eastasiasoft et le développeur Pippin Games ont annoncé la sortie prochaine de Thunder Kid sur Switch.- Courez, sautez et tirez en vue à la troisième personne !- Profitez d'une présentation 3D low-poly colorée.- Esquivez les attaques ennemies dans un mélange frénétique d'action infernale !- Traversez une grande variété d'environnements, des villes, des grottes, des falaises en passant par les forêts.- Rejouez les étapes terminées à tout moment pour améliorer vos scores !Thunder Kid est prévu pour le 23 mars 2022, Vous pouvez retrouver le trailer ci-dessous !