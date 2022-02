Splash Cars marquera l'asphalt le 9 mars 2022

Annoncé ce jour pour une sortie très prochaine, ce titre sera commercialisé sur l'eShop pour 6,99 €. Il reprend un concept déjà aperçu sur Switch avec Trailblazers, à savoir vous pilotez une voiture qui laisse des traces de peinture derrière elle. Mais ici, c'est plus pour le fun qu'un véritable élément de gameplay, avec une représentation graphique qui nous rappelle plutôt Art of Rally. A vous de laisser votre empreinte sur la route et pas seulement par le biais de vos crissements de pneus. Quelques customisations de la couleur de votre bolide sont de la partie.



Mettez de la couleur dans un monde gris et ennuyeux en conduisant comme un fou et en laissant une trace de peinture brillante dans votre sillage ! Splash Cars est un jeu de conduite en 3D isométrique dans lequel vous ferez la course pour la liberté d'expression, en déjouant les autorités et en incitant d'autres fonctionnaires à rejoindre votre cause.

Commencez chaque course dans un quartier isométrique terne, faites tourner vos moteurs et lancez-vous ! La peinture s'échappe de votre véhicule, redonnant de la couleur aux rues, à l'herbe, aux arbres, aux bâtiments environnants et à bien d'autres choses encore, alors que vous faites le tour de la carte à toute vitesse. Faites équipe pour un jeu multijoueur en coopération ou progressez en solo. Choisissez votre style parmi une gamme de voitures originales et utilisez des peintures personnalisées pour vous démarquer. Utilisez des bonus pour saboter vos poursuivants ou pour augmenter la taille de votre voiture ! Splash Cars est un jeu freestyle décontracté pour les joueurs de tous âges.

Ce jeu et le contenu qu'il contient ne sont pas autorisés par les constructeurs automobiles ou les compétitions de course automobile et il n'y a aucune association avec eux.

Caractéristiques principales





- Choisissez parmi une variété de véhicules et de peintures.





- Utilisez des bonus uniques pour échapper aux flics, comme le rétrécissement ou le surdimensionnement de votre véhicule !





- Relevez des défis dans de nouveaux quartiers en constante évolution.





- Convertissez des conducteurs PNJ pour qu'ils rejoignent votre cause et vous soutiennent !

Vous pouvez trouver une bande-annonce pour accompagner l'annonce de la date de sortie de Splash Cars ci-dessous.





Splash Cars Trailer (PS4/PS5, Xbox, Switch) 28/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Faites la course sur des cartes isométriques en laissant un chemin coloré partout où vous allez !