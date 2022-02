Pac-Man Museum+ arrive le 27 mai sur Nintendo Switch

PAC-MAN MUSEUM + - Release Date Announcement Trailer 28/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncée en novembre, la compilation Pac-Man Museum+ , développée par Bandai Namco, arrivera courant mai sur l'eShop de la Nintendo Switch.14 jeux seront inclus dans le jeu : Pac-Man, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack, Pac-In-Time, Pac-Man Arrangement Arcade ver., Pac-Man Arrangement CS ver., Pac-Man Championship Edition, Pac Motos, Pac’N Roll Remix, Pac-Man Battle Royale et Pac-Man 256.A cela s'ajoutent la possibilité de personnaliser l'apparence du jeu avec des cosmétiques à débloquer au fur et à mesure que vous jouez, grâce à un système de missions.Voici un nouveau trailer pour présenter le contenu du jeu :Pac-Man Museum+ arrivera sur Nintendo Switch via l'eShop le 27 mai prochain.