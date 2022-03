Sega a créé un nouveau studio de développement au Japon

Dans le cadre de la politique visant à continuer à relever le défi de créer un contenu encore plus innovant et à offrir au monde des expériences nouvelles et passionnantes, nous utiliserons le savoir-faire que Sega a accumulé au cours de sa longue histoire pour participer au développement de divertissements que nous présenterons au monde depuis la ville attrayante de Sapporo, a déclaré Segawa dans un communiqué.

Dans un récent rapport financier, Sega a mis en avant un plan d'investissement de 100 milliards de yens (883 millions de dollars) sur cinq ans, visant à étendre son pipeline de développement. Nous attendons désormais de voir apparaître concrètement les premiers effets de ces investissements massifs alors que les derniers titres SEGA sur Nintendo Switch nous ont globalement laissés sur notre faim, quand ils n'étaient tout simplement pas truffés de bugs.





Au niveau de l'actualité cinéma, le second film Sonic poursuit sa promotion avant sa sortie en avril 2022.



Sonic the Hedgehog 2 (2022) - "Official Trailer" - Paramount Pictures 03/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un film qui continue à être scruté par les fans, on se souvient du tollé provoqué par la présentation du premier design du personnage de Sonic dans le film, qui avait obligé le studio Paramount Pictures a faire marche arrière et à revoir sa copie, pour un résultat final beaucoup plus conforme.





Désormais Sega et Paramount Pictures semblent être très à l'écoute des moindres doléances des fans et cette fois, cela concerne l'affiche promotionnelle du film. En voici la première version :





Si l'on regarde désormais la nouvelle version ci-dessous, on notera dans les crédits la voix de Tails, Colleen O'Shaughnessey, aux côtés de celles de Sonic, Knuckles et Dr Robotnik. Sega et co ont maintenant révisé l'affiche pour inclure Tails et même Tika Sumpter - qui joue la femme du personnage de James Marsden dans le film.

Selon Games Industry et le site web de SEGA, le studio, baptisé Sega Sapporo, se concentrera sur un éventail de contenus, notamment "le développement, la conception, le débogage, les ventes, l'importation et l'exportation de matériel et de logiciels de jeu".Sega Sapporo sera dirigé par Takaya Segawa, anciennement producteur en chef de Phantasy Star Online 2. Il a rejoint la société en 1992 en tant que designer.Rappelons qu'en France, le film Sonic 2 sortira le 30 mars 2022.