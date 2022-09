The Spirit and the Mouse disponible : une parenthèse relaxante

Le village français endormi de Saint-et-Claire est normalement un endroit agréable à vivre, mais cette nuit-là, les humains qui y vivent ne passent pas une bonne soirée. Le village a des problèmes d'électricité, et à cause de cela, tout le monde est assez malheureux. Notre héroïne, la souris, est bouleversée par cette situation et, bien qu'elle soit un petit rongeur duveteux, elle décide d'agir.

Dans sa quête pour sauver la journée, la souris se heurte à un esprit magique appelé Lumion qui tombe du ciel. Lumion était en route pour régler les problèmes de tension de Saint-et-Claire, mais après sa chute, il a perdu ses pouvoirs. Blâmant la Souris pour ce malheureux concours de circonstances, il décide d'utiliser le peu de force qu'il lui reste pour lui accorder le pouvoir de l'électricité et l'envoie régler les problèmes de tout le monde.

Le gameplay s'articule donc autour de cet étrange duo, Lila la souris et Lumion l'Esprit gardien, afin de rétablir l'équilibre au sein de leur petit village.







Lila a un cœur en or et peut compter sur de nouveaux pouvoirs électriques pour son périple. Guide-la dans une aventure émouvante à travers Sainte-et-Claire où elle devra se lier d'amitié avec des esprits électriques facétieux appelés Kibblins afin d'illuminer à nouveau le village.

The Spirit and the Mouse est un jeu d'aventure axé sur la narration dans lequel classiquement il faudra fouiller les moindres recoins de ce monde pour remplir des objectifs et récupérer des objets utiles à votre quête.

Mais comme vous êtes uns souris, se déplacer dans le village n 'est pas chose aisée. Il faudra grimper sur les rebords, vous faufiler, en revanche impossible pour vous de sauter, atteindre différents lieux sera votre casse-tête principal. Pensez à regarder où se trouve divers treillis pour arriver à grimper jusqu'aux toits.

En effet, vous devrez monter sur le toit des maisons des villageois pour accéder aux boîtes de Kibblin qui s'y trouvent. Ces dispositifs pratiques alimentent Saint-et-Claire en électricité, grâce à des êtres électriques bizarres appelés Kibblins. Il manque 2-3 Kibblins dans chaque boîte, et c'est à vous de les trouver et de les convaincre de se remettre au travail. C'est plus facile à dire qu'à faire, car ces charmantes petites étincelles ont toutes leur propre agenda.





Vous devrez accomplir une tâche pour chaque Kibblin si vous voulez restaurer le pouvoir, et chacune de ces tâches est complètement différente. Un Kibblin veut s'assurer que le menu d'un restaurant affiche les bons prix avant de rentrer chez lui, tandis que certains Kibblin plus jeunes veulent juste jouer à cache-cache. Certains de ces objectifs nécessitent un peu d'exploration, d'autres sont plutôt des mini-jeux.



Vous devrez également récupérer sur votre chemin des ampoules, disséminées un peu partout dans l'environnement du village. Lorsque vous atteignez un certain nombre d'ampoules, un Kibblin sur la place du village vous vendra des bonus tels que des cartes et des accélérateurs en échange d'énergie, afin que vous vous sentiez toujours récompensé de votre assiduité.

Écoute les plaintes des habitants, puis trouve les Kibblins qui n'en font qu'à leur tête et répare les nouveaux problèmes d'électricité du village. En faisant le bien et en collaborant avec ces esprits frétillants, Lila pourra alors renvoyer Lumion à la place qui est la sienne, dans le ciel.

Caractéristiques

- Récupère de l'énergie et du bonheur pour débloquer de nouvelles capacités tout au long de l'aventure.





Si vous souhaitez une petite aventure (comptez entre 4 et 5 heures de durée de vie), sans combat ni violence, The Spirit and The Mouse peut être un titre qui vous intéressera. Il est disponible sur l'eShop depuis le 26 septembre au tarif de 16,79 €. Français à l'écran et 1059 Mo nécessaire pour l'accueillir.





L'éditeur Armor Games Studios nous propose une jolie parenthèse ludique, avec dans le rôle star, une petite souris, Lila.- Explore le charmant village français de Sainte-et-Claire et découvre ses secrets à ton rythme en incarnant une petite souris !- Utilise des pouvoirs électriques pour sillonner le monde qui t'entoure, résous les énigmes centrées sur les personnages, et donne vie à l'histoire des habitants du village.- Aide les villageois en accomplissant des quêtes et apaise les Kibblins espiègles lors de mini-jeux envoûtants.